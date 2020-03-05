Исмаили: Ожидали более сбалансированной игры от Днепр-1

Для игрока левого фланга "Шахтера" Исмаили матч 21 тура УПЛ с Днепр-1 (4:1) стал 200-м поединком за "Шахтер".

Бразильский легионер признался, что счастлив провести такое количество матчей в таком клубе, как "Шахтер".

Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на самых разных мировых аренах - как в Украине, так и за рубежом.

Мы добились очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку в течение этих по-настоящему счастливых 7 лет.