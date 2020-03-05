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Исмаили: Ожидали более сбалансированной игры от Днепр-1
Теперь на очереди - "Колос", а уже потом - подготовка к "Вольфсбургу"
Для игрока левого фланга "Шахтера" Исмаили матч 21 тура УПЛ с Днепр-1 (4:1) стал 200-м поединком за "Шахтер".
Бразильский легионер признался, что счастлив провести такое количество матчей в таком клубе, как "Шахтер".
Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на самых разных мировых аренах - как в Украине, так и за рубежом.
Мы добились очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку в течение этих по-настоящему счастливых 7 лет.
Свой 200-й матч Исмаили хотел отметить голом.
Но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с отличным отрывом.
Бразилец замечает, что ожидал тяжелого матча с "Днепр-1".
Ожидали более сбалансированной игры с сильным оппонентом. Но я верю, что наша команда сделала все так, чтобы матч дался легко. Мы хорошо настроились и отлично начали, удалось забить быстрые голы. Это позволило спокойно продолжать поединок.
К противостоянию с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы "Шахтер" еще не готовился.
Нужно еще провести игру в чемпионате, - мы хотим добиться победы. Только после встречи с "Колосом" будем думать о "Вольфсбурге".