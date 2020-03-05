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Исмаили: Ожидали более сбалансированной игры от Днепр-1

Премьер-лига
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Теперь на очереди - "Колос", а уже потом - подготовка к "Вольфсбургу"

Исмаили: Ожидали более сбалансированной игры от Днепр-1
Новина українською

Для игрока левого фланга "Шахтера" Исмаили матч 21 тура УПЛ с Днепр-1 (4:1) стал 200-м поединком за "Шахтер".

Бразильский легионер признался, что счастлив провести такое количество матчей в таком клубе, как "Шахтер".

Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на самых разных мировых аренах - как в Украине, так и за рубежом.

Мы добились очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку в течение этих по-настоящему счастливых 7 лет.

Свой 200-й матч Исмаили хотел отметить голом.

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Но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с отличным отрывом.

Бразилец замечает, что ожидал тяжелого матча с "Днепр-1".

Ожидали более сбалансированной игры с сильным оппонентом. Но я верю, что наша команда сделала все так, чтобы матч дался легко. Мы хорошо настроились и отлично начали, удалось забить быстрые голы. Это позволило спокойно продолжать поединок.

К противостоянию с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы "Шахтер" еще не готовился.

Нужно еще провести игру в чемпионате, - мы хотим добиться победы. Только после встречи с "Колосом" будем думать о "Вольфсбурге".

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Шахтер (Донецк) Исмаили Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ФК Шахтар

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