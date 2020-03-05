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Лучшего игрока 21 тура в УПЛ выбирали из футболистов Александрии, Зари и Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Сошлись на футболисте Шарана

Лучшего игрока 21 тура в УПЛ выбирали из футболистов Александрии, Зари и Шахтера
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21-го тура Лиги.

На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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По итогам голосования победу одержал полузащитник "Александрии" Максим Третьяков, который в матче с "Карпатами" сделал "дубль".

Он по голосам опередил полузащитника Владислава Кабаева ("Заря"), Тайсона и Евгения Коноплянку ("Шахтер").

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В статье: Евгений Коноплянка Тайсон ФК Александрия УПЛ Максим Третьяков
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Источник:
УПЛ

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