Лучшего игрока 21 тура в УПЛ выбирали из футболистов Александрии, Зари и Шахтера

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21-го тура Лиги.

На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Александрии" Максим Третьяков, который в матче с "Карпатами" сделал "дубль".

Он по голосам опередил полузащитника Владислава Кабаева ("Заря"), Тайсона и Евгения Коноплянку ("Шахтер").