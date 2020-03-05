  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(4 голосов)

Тайсон, Третьяков и Кендзера - главные герои мид-уика в чемпионате Украины

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Результативным и богатым на события получился мид-уик, 19 забитых голов в шести матчах 21-го тура и три неоднозначных разгрома. Команды из Топ-5 одержали победы, поэтому на вершине турнирной таблицы без изменений, а главная интрига на этой неделе в УПЛ в том, кто замкнет шестерку лучших. Осталось всего два претендента – "Колос" и "Мариуполь". Конечно, не обошлось без героев в туре, на них мы остановимся подробнее.

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Богдан Сарнавский (ФК "Львов").

Два раза не смог спасти свою команду Сарнавский, но все равно стал лучшим голкипером в туре. Не часто в чемпионате Украины вратарь берет два подряд пенальти еще и в одном матче. Кроме этого, Богдан записал на свой счет два сейва с игры, удачно действовал на выходах и перехватах, сделав все возможное, чтобы львовяне не проиграли с крупным счетом.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Исмаили ("Шахтер" Донецк).

В этом сезоне Исмаили получил достаточно критичных замечаний, ведь по сравнению с прошлым годом у бразильца наблюдался серьезный спад. Однако зимой постепенно он начал показывать футбол высокого уровня, как привыкли видеть болельщики в исполнении Исмаили. Левый латераль "Шахтера" в матче с днепрянами буквально разрывал оборону соперника, сделал с десяток обостряющих передач и чудом не забил, возможно, сохранил свой голевой запал на будущие матчи.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Каспрас Дубра (ФК "Александрия").

В первом тайме "горожанам" пришлось непросто, "Карпаты" еще сопротивлялись, порой создавая напряжение в штрафной александрийцев. Это напряжение успешно разряжал Дубра, который показал себя как защитник, который на полшага впереди оппонента и умеющий читать игру. Затем маховик атак "Александрии" раскрутился и латвийского легионера можно было видеть у ворот львовян.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Артем Шабанов ("Динамо" Киев).

Как это ни удивительно, но "Колос" почти не уступал "Динамо" в атаках, заставив оборону киевлян работать в поте лица. Основная нагрузка пришлась на Шабанова и Попова, которые действовали вполне надежно и достаточно сыграно, выделим в этой паре Шабанова, поскольку Артем еще и начинал атаки своей команды, длинные точные передачи центрбека позволяли "Динамо" проводить острые контрвыпады.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Томаш Кендзера ("Динамо" Киев).

Как и Шабанов, Кендзера грамотно отработал в обороне (два блока у него), взяв под полный контроль свой фланг. При этом поляк поучаствовал в двух голах "Динамо", да и большая часть наступательных комбинаций "бело-синих" развивалось через его фланг при непосредственном участии Томаша.

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Дмитрий Мишнев (ФК "Мариуполь").

Первый гол забил Мишнев и заложил фундамент будущего разгрома "Ворсклы", пусть и с пенальти, но в этом туре "Заря" показала, что пенальти еще надо уметь реализовывать. Дмитрий уверенно вел игру команды, показал себя настоящим лидером, а также раздавал прекрасные передачи, одна из которых стала результативной.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Леван Арвеладзе ("Десна" Чернигов).

Гол Арвеладзе во многом стал случайным, не обошлось без ошибки голкипера, хотя все равно красивый получился удар. Плюс за смелость заслужил похвалу 26-летний украинский хавбек грузинского происхождения. Для "Десны" матч с "Олимпиком" стал невероятно сложным, черниговцы признали, что соперник выглядел сильнее, но в центре поля для необходимого результата особо постарался именно Арвеладзе.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Дмитрий Иванисеня ("Заря" Луганск).

Ни кого другого так часто не сбивали у луганчан в матче с "Львовом", как Иванисеню. Через этого игрока строилась вся игра "бело-черных" и хоть пару-тройку ошибок у Дмитрия можно выделить, тем не менее, объем работы и полезность его переоценить сложно. Старался хавбек обострять игру, дважды опасно пробивал по воротам, записал на свой счет ассист, конечно, разрушил множество комбинаций соперника еще в начальной стадии.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Максим Третьяков (ФК "Александрия").

Лучший бомбардир результативного 21-го тура, два мяча никто больше не забил, а Третьяков смог реализовать пенальти и отметиться с игры. На своем фланге совершил несколько скоростных рейдов, шел на обострения и врывался в штрафную, заслужив стать одним из лучших в матче с "Карпатами". Львовяне окончательно посыпались после первых двух голов Максима.

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Имя Тайсона уже становится нарицательным в УПЛ и обозначает качества и лучшие качества атакующего игрока, ведь почти не бывает провальных матчей у бразильца. Постоянная нацеленность на ворота соперника, великолепная техника, скорость и поставленный удар – "Днепр-1" ничего не смог поделать с лидером дончан, который стал лучшим игроком встречи и принес очередную победу своей команде.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Богдан Леднев ("Заря" Луганск).

Скрипник решил поберечь нападающего, дал ему отдохнуть после воскресного матча с "Олимпиком", поэтому в 21-м туре Леднев вышел на замену только во втором тайме. Весь свой запас энергии Богдан оставил на поле менее чем за 20 минут - успел забить решающий гол, принял участие еще в трех хороших атаках, и даже почувствовал горечь неудачи. Пенальти не смог забить Леднев, впрочем, пенальти это всегда лотерее, да и Сарнавский в тот вечер поймал кураж.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Александр Бабич (ФК "Мариуполь").

Победа азовчанам была необходима как воздух, чтобы оказаться в шестерке лучших по итогам первой части чемпионата. Еще и соперник подходил ко встрече с "Мариуполем" вдохновленным после победы над "Шахтером". Но Бабич смог подготовить своих подопечных, настроить их, и воспользовался слабостями полтавчан. В первую очередь организация игры мариупольцев порадовала, практически не было провалов или грубых ошибок, каждый игрок сделал выводы после 0:4 от "Десны" и выложился на все 100%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Дмитрий Мишнев Богдан Сарнавский символическая сборная тура Александр Бабич Исмаили Артем Шабанов Каспарс Дубра Леван Арвеладзе Дмитрий Иванисеня Томаш Кендзёра Максим Третьяков Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...