Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Результативным и богатым на события получился мид-уик, 19 забитых голов в шести матчах 21-го тура и три неоднозначных разгрома. Команды из Топ-5 одержали победы, поэтому на вершине турнирной таблицы без изменений, а главная интрига на этой неделе в УПЛ в том, кто замкнет шестерку лучших. Осталось всего два претендента – "Колос" и "Мариуполь". Конечно, не обошлось без героев в туре, на них мы остановимся подробнее.

ВРАТАРЬ

Богдан Сарнавский (ФК "Львов").

Два раза не смог спасти свою команду Сарнавский, но все равно стал лучшим голкипером в туре. Не часто в чемпионате Украины вратарь берет два подряд пенальти еще и в одном матче. Кроме этого, Богдан записал на свой счет два сейва с игры, удачно действовал на выходах и перехватах, сделав все возможное, чтобы львовяне не проиграли с крупным счетом.

ЗАЩИТА

Исмаили ("Шахтер" Донецк).

В этом сезоне Исмаили получил достаточно критичных замечаний, ведь по сравнению с прошлым годом у бразильца наблюдался серьезный спад. Однако зимой постепенно он начал показывать футбол высокого уровня, как привыкли видеть болельщики в исполнении Исмаили. Левый латераль "Шахтера" в матче с днепрянами буквально разрывал оборону соперника, сделал с десяток обостряющих передач и чудом не забил, возможно, сохранил свой голевой запал на будущие матчи.

Каспрас Дубра (ФК "Александрия").

В первом тайме "горожанам" пришлось непросто, "Карпаты" еще сопротивлялись, порой создавая напряжение в штрафной александрийцев. Это напряжение успешно разряжал Дубра, который показал себя как защитник, который на полшага впереди оппонента и умеющий читать игру. Затем маховик атак "Александрии" раскрутился и латвийского легионера можно было видеть у ворот львовян.

Артем Шабанов ("Динамо" Киев).

Как это ни удивительно, но "Колос" почти не уступал "Динамо" в атаках, заставив оборону киевлян работать в поте лица. Основная нагрузка пришлась на Шабанова и Попова, которые действовали вполне надежно и достаточно сыграно, выделим в этой паре Шабанова, поскольку Артем еще и начинал атаки своей команды, длинные точные передачи центрбека позволяли "Динамо" проводить острые контрвыпады.

Томаш Кендзера ("Динамо" Киев).

Как и Шабанов, Кендзера грамотно отработал в обороне (два блока у него), взяв под полный контроль свой фланг. При этом поляк поучаствовал в двух голах "Динамо", да и большая часть наступательных комбинаций "бело-синих" развивалось через его фланг при непосредственном участии Томаша.

ПОЛУЗАЩИТА

Дмитрий Мишнев (ФК "Мариуполь").

Первый гол забил Мишнев и заложил фундамент будущего разгрома "Ворсклы", пусть и с пенальти, но в этом туре "Заря" показала, что пенальти еще надо уметь реализовывать. Дмитрий уверенно вел игру команды, показал себя настоящим лидером, а также раздавал прекрасные передачи, одна из которых стала результативной.

Леван Арвеладзе ("Десна" Чернигов).

Гол Арвеладзе во многом стал случайным, не обошлось без ошибки голкипера, хотя все равно красивый получился удар. Плюс за смелость заслужил похвалу 26-летний украинский хавбек грузинского происхождения. Для "Десны" матч с "Олимпиком" стал невероятно сложным, черниговцы признали, что соперник выглядел сильнее, но в центре поля для необходимого результата особо постарался именно Арвеладзе.

Дмитрий Иванисеня ("Заря" Луганск).

Ни кого другого так часто не сбивали у луганчан в матче с "Львовом", как Иванисеню. Через этого игрока строилась вся игра "бело-черных" и хоть пару-тройку ошибок у Дмитрия можно выделить, тем не менее, объем работы и полезность его переоценить сложно. Старался хавбек обострять игру, дважды опасно пробивал по воротам, записал на свой счет ассист, конечно, разрушил множество комбинаций соперника еще в начальной стадии.

Максим Третьяков (ФК "Александрия").

Лучший бомбардир результативного 21-го тура, два мяча никто больше не забил, а Третьяков смог реализовать пенальти и отметиться с игры. На своем фланге совершил несколько скоростных рейдов, шел на обострения и врывался в штрафную, заслужив стать одним из лучших в матче с "Карпатами". Львовяне окончательно посыпались после первых двух голов Максима.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Имя Тайсона уже становится нарицательным в УПЛ и обозначает качества и лучшие качества атакующего игрока, ведь почти не бывает провальных матчей у бразильца. Постоянная нацеленность на ворота соперника, великолепная техника, скорость и поставленный удар – "Днепр-1" ничего не смог поделать с лидером дончан, который стал лучшим игроком встречи и принес очередную победу своей команде.

НАПАДЕНИЕ

Богдан Леднев ("Заря" Луганск).

Скрипник решил поберечь нападающего, дал ему отдохнуть после воскресного матча с "Олимпиком", поэтому в 21-м туре Леднев вышел на замену только во втором тайме. Весь свой запас энергии Богдан оставил на поле менее чем за 20 минут - успел забить решающий гол, принял участие еще в трех хороших атаках, и даже почувствовал горечь неудачи. Пенальти не смог забить Леднев, впрочем, пенальти это всегда лотерее, да и Сарнавский в тот вечер поймал кураж.

ТРЕНЕР

Александр Бабич (ФК "Мариуполь").

Победа азовчанам была необходима как воздух, чтобы оказаться в шестерке лучших по итогам первой части чемпионата. Еще и соперник подходил ко встрече с "Мариуполем" вдохновленным после победы над "Шахтером". Но Бабич смог подготовить своих подопечных, настроить их, и воспользовался слабостями полтавчан. В первую очередь организация игры мариупольцев порадовала, практически не было провалов или грубых ошибок, каждый игрок сделал выводы после 0:4 от "Десны" и выложился на все 100%.