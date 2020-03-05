Александрию с Динамо рассудит Можаровский. Судейские бригады на матчи 22 тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ объявил о назначении судей на матчи 22 тура УПЛ (пройдут в 7 и 8 марта).

7 марта (суббота)

"Ворскла" - "Олимпик". Главный арбитр - Кутаков Д. (Киевская обл.). Ассистенты: Еремеев А. (Николаев), Клименко Т. (Киев). 4-й арбитр - Панчишин Д. (Харьков), наблюдатель - Абросимов Е. (Одесса)

"Десна" - "Заря". Главный арбитр - Монзуль К. (Харьков). Ассистенты: Стрелецкая М. (Сумы), Ардашева А. (Киев). 4-й арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель - Задиран С.Н. (Днепр). Арбитр VAR - Романов В. (Днепр), ассистенты - Володин В. (Херсон), Дердо В. (Черноморск)

"Александрия" - "Динамо". Главный арбитр - Можаровский Ю. (Львов). Ассистенты - Корнийко О. (Миргород), Матяш В. (Донецк). 4-й арбитр - Омельченко О. (Славянск), наблюдатель - Пьяных В. (Донецк)

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8 марта (воскресенье)

"Львов" - "Карпаты". Главный арбитр - Копиевский В. (Кропивницкий). Ассистенты: Чос М. (Киев), Дашко О. (Киевская обл.), 4-й арбитр - Шандор А. (Львов), наблюдатель - Шмигельский А. (Львов)

"Колос" - "Шахтер". Главный арбитр - Козик Я. (Мукачево). Ассистенты - Алехин И. (Хмельницкий), Шлончак С. (Черкассы). 4-й арбитр - Коваленко А. (Полтава), наблюдатель - Власенко Ю. (Киев)

"Днепр-1" - "Мариуполь". Главный арбитр - Арановський Е. (Киев) Ассистенты - Приступа С. (Киев), Петраков Е. (Киев). 4-й арбитр - Труханов К. (Харьков). Наблюдатель - Лисенчук С. (Киев). Арбитр VAR - Бойко С. (Киевская обл.), Ассистенты - Скрипка А. (Кропивницкий) и Петров В. (Харьков)