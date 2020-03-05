УПЛ объявила лучшего тренера 21 тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 21 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20.

Предпоследний тур первого этапа таил немало интриг, а также «лобовых», принципиальных и турнирно весомых противостояний. К таким, безусловно, принадлежал матч во Львове, где хозяевам нужно было выигрывать, чтобы надеяться вырваться из опасной зоны, а гостям - чтобы не отставать от других претендентов на медали.

Поэтому лауреат Лиги - главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран (средний балл - 4,6). Его подопечные разгромили в гостях "Карпаты" (4: 0), которым нужна была только победа, чтобы оставить место.

1. Номинальный результат команды - 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

После победы "Динамо" в первый день тура "Александрия" отставала от киевлян на восемь очков, сейчас - на 5. Чтобы надеяться на втором этапе побороться за тройку лидеров, надо было обязательно начинать выигрывать. В то же время для хозяев турнирное значение этого поединка вообще безгранично. Несмотря на синхронные поражения конкурентов, это был шанс «Карпат» сократить отставание и надеяться на подъем с последнего места.

2. Трудности в управлении подопечными - 4

(Травмированные / дисквалифицированые, особые обстоятельства)

Обе команды понесли потери, но, учитывая обстоятельства, у "Карпат" вообще складывалась критическая ситуация. После того, как зимой многие игроки покинули львовскую команду, она еще и потеряла из-за дисквалификации полузащитника Геннадия Пасича, а из-за травм - защитников Веремеенко и Якимца, полузащитника Танчика и нападающего Деду. В александрийцев были две весомые потери - из-за травмы давно не играют игроки группы атаки Ковалец и Шастал. Но, во-первых, было время попробовать наиграть им замену, а во-вторых, глубина состава у них все же выше, как и общекомандный класс.

3. Мастерство в работе с кадрами - 5

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

За два тура ФК "Александрия" успела встретиться с обоими львовскими клубами. По сравнению с матчем против ПФК "Львов", Шаран провел три смены в турнирной таблице. Молодого Билыка в воротах заменил опытный Панькив, вместо Шендрика в центре защиты вышел Бабогло, а в середине поля вместо центрхава Запорожана появился вингер Третьяков. Этой перестановкой гости несколько сместили акценты в центре поля, а тройка Лучкевич - Мишенко - Третьяков получила возможность разрывать полузащита "Карпат" на просторе. Легкая конструкция способствовала быстрым атакам.

4. Тренерская мастерство - 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

Обычно ФК "Александрия" использует традиционное для сегодняшнего дня сочетание игроков - 4 защитников, 5 полузащитников, единственный форвард на острие. Впрочем, оно предусматривает различные нюансы в тактической схеме. На этот раз, например, играя в гостях у "Карпат", тренерский штаб отказался от большей насыщенности, собственно, в центре поля в пользу тройки быстрых игроков, которые эффективно поддерживали из глубины выдвинутого на острие Ситала.

5. Накопительный критерий - 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

В двух стартовых официальных матчах нового года ФК "Александрия" сыграла неудовлетворительно - дома проиграла дебютанту лиги "Колоса", на выезде разделила очки со "Львовом". Начало намечаться отставание от 4 более успешных команд, которое ставило под сомнение медальные амбиции команды. Поэтому победа над "Карпатами", бывшей командой своего главного тренера и еще нескольких игроков, имела большой вес для александрийцев. К слову, с 2017 года "Карпаты" не могут выиграть у этого соперника, проиграв 6 из 8 очных противостояний.