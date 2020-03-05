Герой футбольного дня. Богдан Сарнавский

Богдан Сарнавский даже не попал в список претендентов на лучшего игрока 21-го тура чемпионата Украины. Выбирали среди футболистов команд, которые выиграли в этом туре. Но голкипер "Львова", хотя и не спас свою команды от неприятностей, точно заслуживает положительных слов.

Два отраженных пенальти в течение одного матча – достижение нерядовое. Можно сказать, редкое не только для украинского футбола, но и вообще. Но кроме этого, Богдан отметился еще одним супер-сейвом в первом тайме, когда вытащил из "девятки" удар Лунёва. А еще справился с двумя другими ударами этого же игрока, заслужив звание одного из лучших футболистов "Львова" в этой игре.

Во "Львове" Богдан Сарнавский проводит второй сезон (без учета статистики в "Вересе"), но только в этом футбольном году является действительно номером один в команде. С 15-и проведенных матчей Богдан четыре отстоял на ноль пропущенных, в том числе и против "Зари" в первом круге.

Для самого Сарнавского тот поединок более ценен, чем вчерашний. Ведь, несмотря на два "пенальтийных" сейва и вообще удачную игру на линии, Богдана огорчает итоговый результат – поражение 0:2. Не видит своей особой заслуги в двух отраженных пенальти и сам голкипер, но это можно списать на скромность. Ведь, несмотря на то, что "Заря" часто не забивает одиннадцатиметровые, а вчерашние удары Громова и Леднёва были слабыми, целились они в угол, поэтому заслуги вратаря не быть не может. Угадал, но для того, чтобы отгадать угол удара, тоже нужно проявить старание и мастерство.

Возможно, именно сейчас Богдан Сарнавский переживает расцвет своей карьеры. И не факт, что "Львов" – это последняя его остановка на профессиональном пути.