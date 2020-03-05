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Вы серьезно? Ворскла обратилась к арбитру из-за скандального эпизода

Премьер-лига
(2 голосов)

Танковский забыл сказать судье, что нарушения не было

Вы серьезно? Ворскла обратилась к арбитру из-за скандального эпизода
Новина українською

"Ворскла" в Инстаграме выразила недовольство по поводу желтой карточки для игрока команды - Кане в матче 21 тура УПЛ с "Мариуполем" (0:4).

С видеоповтора четко видно, что игрок полтавской команды Ибрагим Кане даже не задел "азовца" Танковского - тот получил повреждения сам.

Но ни один из судей в поле почему-то этого момента не заметил.

Читайте такжеВ эпизоде, когда Дердо показал фантомную карточку, Танковский получил тяжелую травму

В "Ворскле" спросили главного арбитра матча Александра Дердо об эпизоде.

Такого вы еще не видели! По "фолу" Кане против Танковского. Господин арбитром Дердо, Вы серьезно?

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Александр Дердо Вячеслав Танковский Ибрахим Кане
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
05.03.2020 в 14:57
Это как пенальти Карпатам))))... игрок упал сам , но наказать кого-то надо))!!!
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sergio07 (Запоріжжя)
05.03.2020 в 14:39
Адміністрація клубу повинна подати апеляцію - жовту картку знімуть.
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octavi4 (Warszawa)
05.03.2020 в 14:10
Жесть)))
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