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Вы серьезно? Ворскла обратилась к арбитру из-за скандального эпизода
Танковский забыл сказать судье, что нарушения не было
"Ворскла" в Инстаграме выразила недовольство по поводу желтой карточки для игрока команды - Кане в матче 21 тура УПЛ с "Мариуполем" (0:4).
С видеоповтора четко видно, что игрок полтавской команды Ибрагим Кане даже не задел "азовца" Танковского - тот получил повреждения сам.
Но ни один из судей в поле почему-то этого момента не заметил.
В "Ворскле" спросили главного арбитра матча Александра Дердо об эпизоде.
Такого вы еще не видели! По "фолу" Кане против Танковского. Господин арбитром Дердо, Вы серьезно?
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Источник:Інстаграм Ворскли
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
05.03.2020 в 14:57
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sergio07 (Запоріжжя)
05.03.2020 в 14:39
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octavi4 (Warszawa)
05.03.2020 в 14:10
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