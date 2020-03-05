Вы серьезно? Ворскла обратилась к арбитру из-за скандального эпизода

"Ворскла" в Инстаграме выразила недовольство по поводу желтой карточки для игрока команды - Кане в матче 21 тура УПЛ с "Мариуполем" (0:4).

С видеоповтора четко видно, что игрок полтавской команды Ибрагим Кане даже не задел "азовца" Танковского - тот получил повреждения сам.

Но ни один из судей в поле почему-то этого момента не заметил.

В "Ворскле" спросили главного арбитра матча Александра Дердо об эпизоде.