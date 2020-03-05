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Коноплянка: Не думали, что в матче с Днепром-1 будет настолько легко

Премьер-лига
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Горняки разбили Днепр-1 без особых проблем

Коноплянка: Не думали, что в матче с Днепром-1 будет настолько легко
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о матче 21-го утра УПЛ с "Днепром-1" (4:1).

– Ожидали, что удастся так легко разобраться с "Днепром-1", который до этого обыграл "Динамо"?

– Нет, не думали, что будет настолько легко и что получится забить такие быстрые голы. Наверное, нас зацепил последний матч, в котором мы плохо отыграли. А сегодня просто взбодрились и решили показывать свой футбол, чтобы не было стыдно, как после предыдущего поединка. Собрались и с первых минут играли так, как мы умеем.

– Был ли после Полтавы разговор внутри команды или с тренером?

– Мы просто проанализировали матч. Тренер собрал нас и объяснил ошибки, хотя там и объяснять ничего не нужно... Мы сами понимали, что это была не игра и что все можно исправить только в следующем поединке.

– В сегодняшней игре самым важным стал второй мяч, который уже деморализовал соперника?

– Быть может, в начале ребята из "Днепра-1" перегорели или мы были сильны в первые минуты... Не знаю. Но мы понимали, что не нужно останавливаться, продолжали атаковать и могли забивать гораздо больше. Хорошо команда выглядела, поэтому, считаю, заслуженно выиграли.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Шахтер

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