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Майкон: Я готов на 100 процентов

Премьер-лига
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Бразилец готов побороться за место в основном составе

Майкон: Я готов на 100 процентов
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Майкон рассказал о матче 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (4:1).

– Для меня очень важно играть во всех соревнованиях. Я был в сборной Бразилии, поэтому не смог пройти с «Шахтером» подготовку на сборах. Знаю, что выступающие на моей позиции футболисты чувствуют себя великолепно, но благодаря ежедневной работе и терпению я пользуюсь теми возможностями, что мне предоставляют. Например, сейчас я отыграл все 90 минут и очень рад этому! Готов трудиться и ждать нового шанса проявить себя на поле.

– Насколько чувствуешь себя готовым в процентном соотношении?

– Я готов на 100 процентов. Чувствую себя очень хорошо, нет никакой боли. Я многое делаю для того, чтобы прибавлять с каждым днем. Это была достаточно длительная пауза, поэтому очень важно быть осторожным и продолжать работать.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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