Майкон: Я готов на 100 процентов

Хавбек "Шахтера" Майкон рассказал о матче 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (4:1).

– Для меня очень важно играть во всех соревнованиях. Я был в сборной Бразилии, поэтому не смог пройти с «Шахтером» подготовку на сборах. Знаю, что выступающие на моей позиции футболисты чувствуют себя великолепно, но благодаря ежедневной работе и терпению я пользуюсь теми возможностями, что мне предоставляют. Например, сейчас я отыграл все 90 минут и очень рад этому! Готов трудиться и ждать нового шанса проявить себя на поле.

– Насколько чувствуешь себя готовым в процентном соотношении?

– Я готов на 100 процентов. Чувствую себя очень хорошо, нет никакой боли. Я многое делаю для того, чтобы прибавлять с каждым днем. Это была достаточно длительная пауза, поэтому очень важно быть осторожным и продолжать работать.