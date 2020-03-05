Олег Федорчук: Динамо сейчас не выглядит второй командой в УПЛ

Известный украинский специалист Олег Федорчук недоумевает по поводу игры "Динамо" в недавнем матче 21-го тура УПЛ с "Колосом" (2:0).

— Первый же матч 21-го тура, в котором "Динамо" на своем поле принимало "Колос", удивил и оставил очень много открытых вопросов. Уже не первый год обращаю внимание на то, что после зимнего перерыва в сезоне в "Динамо" происходит большая ротация. Тренерский штаб "бело-синих" не может определиться с основной обоймой. Поэтому у киевлян слабая сыгранность. Это очень заметно, даже на фоне "Колоса".

— "Колос" мог воспользоваться проблемами "Динамо"?

— Судя по этому поединку, можно сказать, что "Колос" не был слабее "бело-синих" в тактическом плане. Конечно, это нонсенс, когда "Динамо" не превосходит дебютанта УПЛ, команду, которая только выстраивает свою историю в высшем дивизионе. В целом замечу, что "Колос" по игре достоин места в шестерке лучших, и даже вполне может претендовать где-то на пятую позицию. В команде Костышина все игроки хорошо подобраны плюс есть перспективная молодежь.

— "Динамо" выиграло только за счет мячей, забитых благодаря индивидуальному мастерству?

— Второй мяч в матче с "Колосом" — точно личный шедевр Цыганкова. Хорошо также, что Соль забил. Мало, конечно, он забивает, и это с такой-то зарплатой… Но гол в ворота "Колоса" придаст ему позитивных эмоций.

— Успех в игре с "Колосом" повысил шансы "Динамо" на второе место?

— Дело в том, что "Динамо" сейчас не выглядит второй командой в УПЛ. В том же поединке с "Колосом" я специально проследил — до 70-й минуты по сумме действий на поле царило абсолютное равенство. Да, "Динамо" будет бороться за второе место, но проблем у "бело-синих" пока много. Особенно — в обороне, в центре защиты… В поединке 21-го тура Попов более-менее еще смотрелся, а вот Шабанов грубо ошибался в тактическом плане. Его счастье, что гол в ворота "Динамо" после просмотра VAR отменили, — он был бы полностью на совести Шабанова.

— С чем связанна, по вашему мнению, ранняя замена Шапаренко?

— Он не попал в игру, играл очень эмоционально. Если бы так продолжалось, "Динамо" могло проиграть "Колосу". Не знаю, может, в этой замене есть и воспитательный момент, ведь у Шапаренко ранее были проблемы и с Хацкевичем. Считаю, что "Динамо" после матча 21-го тура нужно остановиться на каком-то постоянном стартовом составе.