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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в феврале.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Евгений Смирный ("Колос"), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла"), Заури Махарадзе ("Заря") и Сергей Борзенко ("Львов").

В голосовании за топ-наставника участвуют Виктор Скрипник ("Заря"), Дмитрий Михайленко ("Днепр-1"), Руслан Костышин ("Колос") и Юрий Максимов ("Ворскла").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Руслан Костышин Юрий Максимов Марлос ФК Львов Дмитрий Михайленко Андрей Тотовицкий Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Борзенко Руслан Степанюк Заури Махарадзе Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Евгений Смирный Владислав Супряга Беньямин Вербич
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