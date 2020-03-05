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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера февраля
Проголосовать может каждый желающий
Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в феврале.
На звание лучшего игрока месяца претендуют Евгений Смирный ("Колос"), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла"), Заури Махарадзе ("Заря") и Сергей Борзенко ("Львов").
В голосовании за топ-наставника участвуют Виктор Скрипник ("Заря"), Дмитрий Михайленко ("Днепр-1"), Руслан Костышин ("Колос") и Юрий Максимов ("Ворскла").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.