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Тайсон забил свой 50-й гол за Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Юбилейный

Тайсон забил свой 50-й гол за Шахтер
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон отметился забитым голом в матче 21-го тура УПЛ против "Днепра-1" (4:1).

Этот гол стал для бразильца юбилейным, 50-м в составе "горняков".

В рамках УПЛ бразилец забил 33 гола, в Кубке Украины – 6, в Суперкубке Украины – 1, и 10 голов оформил в еврокубках (4 – ЛЧ, 6 – ЛЕ).

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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