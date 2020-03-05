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Тайсон забил свой 50-й гол за Шахтер
Юбилейный
Полузащитник "Шахтера" Тайсон отметился забитым голом в матче 21-го тура УПЛ против "Днепра-1" (4:1).
Этот гол стал для бразильца юбилейным, 50-м в составе "горняков".
В рамках УПЛ бразилец забил 33 гола, в Кубке Украины – 6, в Суперкубке Украины – 1, и 10 голов оформил в еврокубках (4 – ЛЧ, 6 – ЛЕ).
⚽ 50 голов за «Шахтер» ⚒ Отличная работа, @taisonfreda7! ???????? Какой мяч запомнился вам больше всего? ⠀ ⚽ 50 goals for Shakhtar ⚒ Great job, @taisonfreda7! ???????? Which goal do you remember best? ???????? ⠀ ⚽ 50 голів за «Шахтар» ⚒ Відмінна робота, @taisonfreda7! ???????? Який м’яч запам’ятався вам найбільше? ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #Харків #Kharkiv #Харьков #Тайсон #Taison