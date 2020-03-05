Третьяков: Матчи с Динамо - возможность увидеть свою готовность на уровне отечественного гранда

Хавбек "Александрии" Максим Третьяков, который был признан лучшим игроком 21-го тура УПЛ, рассказал о матче с "Карпатами" (4:0) и определил задачи команды на сезон.

— Максим, "Александрия" добыла победу только в третьем весеннем туре. Почему не получалось сделать этого раньше?

— Трудно сейчас дать однозначный ответ. "Колос" (1:2) хорошо сыграл, а со "Львовом" (1:1), думаю, нам не повезло. Как-то тяжело входим в сезон. Примерно, так было и в начале чемпионата. Но самое важное, что мы, наконец, выиграли. Игра во Львове, считаю, придаст команде уверенности.

— Осечки в первых двух матчах позволили "Заре" и "Динамо" немного уйти в отрыв. Не критично?

— Мы не смотрим на соперников. Главное, чтобы побеждала "Александрия". Все самое интересное еще впереди. У нас с конкурентами впереди еще будут личные встречи, которые во многом и повлияют на распределение мест в турнирной таблице. Нужно продолжать упорно работать, тогда все получится.

— Ты сделал второй дубль в чемпионате. Нашел свою команду?

— Здесь я могу сказать только спасибо партнерам. Моменты создаются благодаря коллективной игре. Когда команда на ходу, то и возможностей забить становится больше. Матч с "Карпатами" это только подтвердил.

— Эксперты Премьер-лиги признали тебя лучшим игроком прошедшего тура. Приятно?

— Конечно. Каждому футболисту, думаю, почетно, когда твою работу так оценивают (улыбается). Такое признание еще больше подстегивает к качественной работе.

— Впереди у "Александрии" две встречи с "Динамо". Приоритеты расставлены?

— На данный момент мы готовимся к поединку чемпионата, который состоится 7 марта, а уже потом подумаем и о Кубке Украины. Сейчас график матчей такой, как был осенью, когда "Александрия" выступала в групповом раунде Лиги Европы. Главное, правильно восстанавливаться, чтобы быть максимально готовым к двум играм в неделю. Для нас встречи с "Динамо" очень важны.

— В Кубке Украины стоит какая-то конкретная цель?

— Мы идем от игры к игре. Да, в четвертьфинале турнира нам попался, наверное, самый сильный соперник из всех возможных. Но мы рады, что предстоит сыграть с таким авторитетным оппонентом. Это очередная возможность увидеть свою готовность на уровне отечественного гранда. Времени на раскачку нет.

— Твой контракт принадлежит ДАКу?

— Да. После окончания текущего сезона у меня еще год соглашения со словацким клубом.

— Каковы твои планы?

— Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии. На данный момент я рад находиться в "Александрии". У нас дружный и сильный коллектив. Мы можем проявить себя и в чемпионате, и в Кубке Украины. А вообще футбольная жизнь непредсказуема, поэтому нужно подождать до лета.