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Динамо подтвердило травму де Пены. Вингер пропустит 10-14 дней
Уругваец пропустит оба матча с Александрией
Киевское "Динамо" подтвердило информацию о травме вингера команды Карлоса де Пены.
Как сообщает киевский клуб, Карлос был заменен в начале второго тайма матча с "Колосом" (2:0) из-за повреждения задней поверхности бедра.
Для восстановления игроку понадобится 10-14 дней.
Таким образом, уругваец точно пропустит оба матча (в чемпионате и Кубке) с "Александрией".
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Источник:ФК Динамо
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