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Динамо подтвердило травму де Пены. Вингер пропустит 10-14 дней

Премьер-лига
(1 голосов)

Уругваец пропустит оба матча с Александрией

Динамо подтвердило травму де Пены. Вингер пропустит 10-14 дней
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Киевское "Динамо" подтвердило информацию о травме вингера команды Карлоса де Пены.

Как сообщает киевский клуб, Карлос был заменен в начале второго тайма матча с "Колосом" (2:0) из-за повреждения задней поверхности бедра.

Для восстановления игроку понадобится 10-14 дней.

Таким образом, уругваец точно пропустит оба матча (в чемпионате и Кубке) с "Александрией".

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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