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Беседин рассказал, как он вместо Кетанова принял Энтроп

Премьер-лига
(4 голосов)

Форвард рассказал, как он принял не ту таблетку

Беседин рассказал, как он вместо Кетанова принял Энтроп
Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который был дисквалифицирован на 1 год за употребление запрещенных препаратов, рассказал о врачебной ошибке, которая привела к такому результату.

Как сообщает "Sport Arena", данные слова игрока взяты из материала дела, которое рассматривалось УЕФА:

"Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась, и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку. Позже я узнал (после уведомления от УЕФА — прим.) от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу", – приводятся слова Беседина.

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В январе "Динамо" временно отстранило главврача от работы с первой командой.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (13)
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SashaKyiv
05.03.2020 в 21:20
"Препарат оказывает положительное влияние на обменные процессы и кровообращение мозга, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает энергетический потенциал организма за счет утилизации глюкозы, улучшает регионарный кровоток в ишемизированных участках мозга. Повышает содержание норадреналина, дофамина и серотонина в мозге..." - це схоже на знеболювальний засіб???
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Alex.696 (Немирів)
05.03.2020 в 21:15
А хіба хоч хтось із впійманих на допінгу придумав більш класну відмазку? Все стандартно. Тому не бачу в цьому нічого екстраординарного.
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ГенриВол (Волочиськ)
05.03.2020 в 21:05
Якесь смішне дитяче оправдовування і пояснення. Вот приклад. В мене болить голова, беру аптечку в руки і шукаю там, наприклад, анальгін. Але там знаходиться досить схожа на вигляд (ну дуже схожа ) упаковка фталазола. Навіть не уявляю, як я можу випити фталазол від голови, не прочитавши, що написано на упаковці. Напевне безграмотний )))))
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okolegko (Київ)
05.03.2020 в 21:06
Найцікавіше те, що функціонери повірили в цю недолугу "відмазку"
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ГенриВол (Волочиськ)
05.03.2020 в 21:09
Якщо все сказано мовою оригіналу Беседіна, то читаючи, складається враження, що він речення зі слів складає як недолуга далека людина у спілкуванні.
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satellite (Харьков)
05.03.2020 в 21:03
Мне как то до лампочки если честно вся эта волокита вокруг Беседина,но какое наказание получил врач команды,которому всё равно какую таблетку достать из кармана и дать спортсмену??????????А вообще......всё это звучит как то не правдоподобно!!!
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Альтенкруг (днепр)
05.03.2020 в 21:02
От ноября 2013 г спортсменам,сдающим тест на допинг,не рекомендуется принимать Кетанов
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okolegko (Київ)
05.03.2020 в 21:02
Візмазка для віруючих сектантів. Всю провину вирішили "повісити" на лікаря, який, як ніхто інший, має знати, який препарат заборонений, а який ні. І якщо у нього в аптечці є заборонені препарати, це означає, що він ними регулярно "пічкає" гравців. Або цей опорний нападник вирішив самостійно скористатися (і це відбувалося регулярно, інакше б його і не перевіряли) забороненим препаратом, щоб покращити свою фізичну форму (всім відомо, як гравці Динамо проводять свій вільний час у вечірніх клубах)
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Spokoyno (Киев)
05.03.2020 в 20:52
Почитав інструкцію Ентропа, це наша версія Танакана Але тут теж ліки таки необхідні для одних, можуть використовуватися, як допінг для інших. Тому тут скоріш за все ми не узнаємо ШО ТАМ БУЛО І "обожнювачі ДК" будуть волати ЗЛОДІЙ і вони всі таки. А нормальні люди без доказів будуть не виключати жодний з варіантів!
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+2
0
госпітальєр (львів)
05.03.2020 в 20:43
дитяча відмазка
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.03.2020 в 20:40
Я быстрей поверю что Беседин случайно стал футболистом ,чем то случайно съел таблетку
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
05.03.2020 в 20:39
Рафик был совершено не виновен )
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-2
kapkan (Луганск)
05.03.2020 в 20:39
Не делайте из людей ДУРАКОВ!!
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