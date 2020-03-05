Беседин рассказал, как он вместо Кетанова принял Энтроп

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который был дисквалифицирован на 1 год за употребление запрещенных препаратов, рассказал о врачебной ошибке, которая привела к такому результату.

Как сообщает "Sport Arena", данные слова игрока взяты из материала дела, которое рассматривалось УЕФА:

"Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась, и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку. Позже я узнал (после уведомления от УЕФА — прим.) от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу", – приводятся слова Беседина.

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В январе "Динамо" временно отстранило главврача от работы с первой командой.