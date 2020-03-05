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Шапаренко: Никогда в жизни не позволял себе критиковать тренера. Это все выдумки непорядочных людей
Это все слухи
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в недавнем матче 21-го тура с "Колосом" (2:0) был заменен уже на 32-й минуте поединка.
Судя по телевизионной картинке, игрок был явно недоволен и не понимал такого решения тренера.
После матча некоторые СМИ распространили информацию, что игрок раскритиковал решение тренера, однако сам футболист данную информацию опроверг.
"Это все выдумка. Никогда в жизни не позволял и не позволю критиковать тренера, моя работа – выходить на поле и играть в футбол!
Это все выдумки непорядочных людей", - написал Шапаренко в Инстаграм.