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Шапаренко: Никогда в жизни не позволял себе критиковать тренера. Это все выдумки непорядочных людей

Премьер-лига
(1 голосов)

Это все слухи

Шапаренко: Никогда в жизни не позволял себе критиковать тренера. Это все выдумки непорядочных людей
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в недавнем матче 21-го тура с "Колосом" (2:0) был заменен уже на 32-й минуте поединка.

Судя по телевизионной картинке, игрок был явно недоволен и не понимал такого решения тренера.

После матча некоторые СМИ распространили информацию, что игрок раскритиковал решение тренера, однако сам футболист данную информацию опроверг.

"Это все выдумка. Никогда в жизни не позволял и не позволю критиковать тренера, моя работа – выходить на поле и играть в футбол!

Это все выдумки непорядочных людей", - написал Шапаренко в Инстаграм.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
05.03.2020 в 21:14
Недовольства естественно у Шапаренко были по поводу замены.Но какие могут быть у него обиды на тренера???Не хрен тебе делать в основе вот и все дела!!!
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