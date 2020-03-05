  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Начиная с сезона-2021/2022 у клубов УПЛ должны появиться женские команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начиная с сезона-2021/2022 у клубов УПЛ должны появиться женские команды

Премьер-лига
(1 голосов)

УАФ приняла стратегию развития женского футбола

Начиная с сезона-2021/2022 у клубов УПЛ должны появиться женские команды
Новина українською

В Киеве состоялось очередное заседание Исполкома УАФ, на котором была принята стратегию развития женского футбола. Согласно оной, клубы УПЛ должны будут с сезона-21/22 иметь женскую команду. Об этом сообщал президент Ассоциации Андрей Павелко.

"Исполком утвердил стратегию женского футбола на ближайшие 4 года. Она предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ c сезона 2021/2022.

Это цели, для реализации которых нужно еще многое сделать", – написал Павелко в Фейсбуке.

Ранее Павелко сообщил, что Исполком принял решение вернуться к формату УПЛ с 16 командами с сезона 2021/2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
05.03.2020 в 22:22
Маразм. Дегенераты. Футбол в стране и так на ладан дышит, так давай еще клубы дополнительной нагрузкой напрягать. Кому нужны эти лезбиянские команды - пусть сам их и содержит. Какое отношение это убожество имеет к футболу вообще?
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
05.03.2020 в 22:22
Маразм. Дегенераты. Футбол в стране и так на ладан дышит, так давай еще клубы дополнительной нагрузкой напрягать. Кому нужны эти лезбиянские команды - пусть сам их и содержит. Какое отношение это убожество имеет к футболу вообще?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...