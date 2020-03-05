Начиная с сезона-2021/2022 у клубов УПЛ должны появиться женские команды

В Киеве состоялось очередное заседание Исполкома УАФ, на котором была принята стратегию развития женского футбола. Согласно оной, клубы УПЛ должны будут с сезона-21/22 иметь женскую команду. Об этом сообщал президент Ассоциации Андрей Павелко.

"Исполком утвердил стратегию женского футбола на ближайшие 4 года. Она предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ c сезона 2021/2022.

Это цели, для реализации которых нужно еще многое сделать", – написал Павелко в Фейсбуке.

Ранее Павелко сообщил, что Исполком принял решение вернуться к формату УПЛ с 16 командами с сезона 2021/2022.