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Чоботенко: Очень хотим играть в первой шестерке
У мариупольцев есть шансы запрыгнуть в первый вагон
Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал о матче 21-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0), в котором он смог отличиться забитым голом.
— Предыдущий свой гол ты забил также в ворота "Ворсклы". Любишь наверное эту команду?
— Получается что да. Пошутили в раздевалке, что мне только с "Ворсклой" нужно выходить играть.
— Расскажи про свой гол. Как это случилось?
— Оказался в нужном месте в нужное время. Дима Мишнев отдал очень хорошую передачу, оставалось только направить в ворота. Удачно попал в угол и забил.
— У вас такой матч, что отступать было некуда.
— Да сейчас такие матчи, которые нужно обязательно выигрывать. Добыли важную победу с "Ворсклой", но теперь еще важнее успешно сыграть с "Днепр-1".
— Вы едете на выезд, наверное, эмоционально это самая тяжелая игра в сезоне.
— Наверное, да. В матче решится вопрос выхода в ТОП-6. Мы очень хотим играть в первой шестерке.