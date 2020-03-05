Чоботенко: Очень хотим играть в первой шестерке

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал о матче 21-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0), в котором он смог отличиться забитым голом.

— Предыдущий свой гол ты забил также в ворота "Ворсклы". Любишь наверное эту команду?

— Получается что да. Пошутили в раздевалке, что мне только с "Ворсклой" нужно выходить играть.

— Расскажи про свой гол. Как это случилось?

— Оказался в нужном месте в нужное время. Дима Мишнев отдал очень хорошую передачу, оставалось только направить в ворота. Удачно попал в угол и забил.

— У вас такой матч, что отступать было некуда.

— Да сейчас такие матчи, которые нужно обязательно выигрывать. Добыли важную победу с "Ворсклой", но теперь еще важнее успешно сыграть с "Днепр-1".

— Вы едете на выезд, наверное, эмоционально это самая тяжелая игра в сезоне.

— Наверное, да. В матче решится вопрос выхода в ТОП-6. Мы очень хотим играть в первой шестерке.