Впервые за 10 лет. Перед Сарнавским 2 пенальти за матч отражали в 2010-м

Вратарь ФК "Львов" Богдан Сарнавский впервые в своей профессиональной карьере в УПЛ сумел дважды за матч отбить пенальти в исполнении игроков "Зари".

После 10-летнего перерыва это уже 10-й случай, когда вратарь дважды за игру сумел разгадать намерение своего пенальтиста-соперника. Последний раз такое было в ноябре 2010 года, когда кипер "Севастополя" Игорь Литовка отразил 11-метровые от динамовцев Еременко (10 мин) и Милевского (83 мин).

Кроме Сарнавского и Литовки по 2 пенальти за игру отражали Александр Бандура в "Таврии" в 2008-м, Рустам Худжамов в ФК "Харьков" в 2007-м, Андрей Глущенко в запорожском "Металлурге" в 2002-м и "Звезде" в 1999-м, Георгий Бабуадзе в "Темпе" в 1995-м, Валерий Воробьев в "Кривбассе" в 1994-м, Олег Суслов в "Черноморце" в 1993-м и Игорь Шуховцев в ФК "Одесса" в 1992-м.

Всего для Сарнавского это уже 5-я с начала Чемпионата победа в пенальтийських дуэлях и к повторению всеукраинского рекорда (отраженных пенальти за сезон), который принадлежит Валерию Воробьеву, 6 11-метровых в сезоне 1993-1994, остался один шаг.