Яценко сравнил тренерские подходы Михайличенко и Яковенко

Бывший футболист киевского "Динамо", "Черноморца" и ФК "Харьков" Александр Яценко сравнил тренерские подходы в молодежной сборной Алексея Михайличенко (2004-2008) и Павла Яковенко (2002-2004 годы). Сам Яценко выступал в той команде в 2003-2006 годах.

В 2006 году молодежная сборная с Яценко в составе и под руководством Михайличенко в Португалии стала вице-чемпионом Европы.

"Могу сказать только приятные слова о Михайличенко как человеке и тренере. Он всегда относился к нам с уважением, не было крика. Я попадал на тренеров, которые, например, запрещали на тренировке разговаривать, - говорит Яценко. - Вспоминаю Михайличенко только с положительной стороны. У него есть много человеческих качеств, которые я перенял себе".

Яценко вспоминает, что на тренировках не было нагнетания, напряженных ситуаций - спокойно, тихо и аккуратно.

Перед Михайличенко был Павел Яковенко. Александр утверждает, что это были два кардинально разные наставники.

Ловил себя на мысли, что нельзя столько тренироваться, как этого требовал от нас Яковенко. От очень сильно пихал в перерыве матча. Крик стоял! Играли товарищеский матч в Португалии. Был счет 0:0. Он зашел в раздевалку, стоял большой бак с крышкой - он по нему ударил ногой и тот разлетелся на кусочки!

Михайличенко зато сказал что не будет следить за футболистами по поводу пива, сигарет, во сколько ложатся спать.

Сказал, что мы должны становиться профессионалами, если хотим играть в футбол. "Я не нянька, ходить за вами не буду". Предупредил, что напиться, а потом упасть на тренировке - это наше право, но тогда этот игрок потеряет место в составе сборной, клуба. У Яковенко такого не было. Его помощник в 23 часа выключал рубильник на этаже, чтобы света не было, телевизор не работал. Его не волновало, что кто-то хочет книжку почитать или не может заснуть. Была армейская жесткость. При Михайличенко все изменилось в плане жесткости. Нас отпустили, мы сами отвечали за свой быт и подготовку. Но я не хочу сказать, что работа Яковенко не дала результата. Пожалуй, работа обоих тренеров дала результат на ЧЕ.

Однако при Михайличенко, замечает Яценко, были моменты, когда футболисты немного нарушали режим, в частности с алкоголем.