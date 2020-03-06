Проблемы Михайличенко, везение Десны, комплексы Зари. Эксперты о 21-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов и экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек подвели итоги предпоследнего тура первой части чемпионата Украины, в котором побеждали команды, считавшиеся фаворитом.

"Динамо" - "Колос" 2:0

Александр Севидов: Первый тайм "Колос" играл на равных с киевлянами, не позволив ничего создать у своих ворот. Смело шел вперед, стараясь навязать свою игру. Видно было, что у команды не было никакого страха перед некогда именитым соперником. Сейчас многие команды, понимают, что "Динамо" можно противостоять. Так было в матче с "Ворсклой", которая уступила на последних минутах. "Днепр-1" положил на лопатки "динамовцев", а ковалевцы на данном этап показали проблемы "бело-синих".

"Динамо" лишь под конец тайма сподвиглось на один хороший удар по воротам, он же оказался и опасным моментом, превратившимся в гол. Выжали момент из ничего. На том команды и ушли на перерыв. Повторюсь: "Колос" ни в чем не уступил сопернику, временами даже смотрелся предпочтительней. И неизвестно, как бы прошел второй тайм, если бы не удаление Задои, который сильно подвел команду, необдуманно пригнув в голеностоп Цыганкову.

Играя в меньшинстве весь второй тайм, "Колосу" банально не хватило физических сил. К тому же играли через два дня с "Динамо", у которого было на один день больше отдыха. И этот факт также оказался существенным в матче. Команда Костышина начала проседать, когда нет свежести в ногах, уже не успеваешь за перемещениями игроков соперника.

Второй гол киевлян фактически предопределил ход событий. Только после этого, имея запас в два мяча, у "Динамо" обозначилась игра. Но нужно отдать должное "Колосу", который играя вдесятером боролся, не сдавался, проявил характер, и даже создал два голевых момента, один из которых был реализован. И тут опять видна проблема линии обороны "динамовцев". Особенно настораживает игра двух центральных защитников Попова и Шабанова. Как и в предыдущей игре с "Днепром-1", где Супряга легко убежал от них, забив третий мяч, так и в этом матче скоростной Кожушко, находя щели между ними, легко оставлял эту пару позади себя, выходил один на один.

Не впечатлил своей игрой Кадири, в центральной зоне, за которую отвечает опорник, слишком вольготно чувствовали себя оппоненты. Несмотря на забитый мяч, пока не блещет нападающий Соль, фамилию которого редко можно было услышать в матче. В пустые ворота должен забивать и начинающий юный футболист. Пока его эффективности недостаточно.

Хотелось бы поддержать в этой ситуации Алексея Михайличенко и весь тренерский штаб. Почему? Он был великим игроком, отдавшим много лет киевскому "Динамо" и украинскому футболу, но сейчас ему приходится работать с футболистами, которые не соответствуют амбициям этого клуба. Потому что мастерство игроков не позволяет болельщикам видеть то "Динамо", которое мы знали. Тяжело требовать от футболистов то, что они не могут воплотить на поле. Как говорится, выше головы не пригнешь.

Если говорить не о завтрашнем "Динамо", а о сегодняшнем, то это команда, которая будет бороться за 2-4 место в чемпионате. Что происходит с клубом? На это есть много объективных причин. Пока у команды кризис. Правда, многие великие клубы проходили через такие неудачные периоды. Вспомним тот же "Милан", выигравший Лигу чемпионов, но который до сих пор не может вылезти из кризиса. Одним словом, нужно ждать, когда команда вновь выедет на свой прежний звездный уровень.

"Мариуполь" - "Ворскла" 3:0

Сергей Шебек: Для полтавчан стоял главный вопрос - смогут ли они после столь эмоционального матча с "Шахтером" через три восстановить силы, чтобы сыграть на равных с соперником. Как показал игра и крупный счет - не смогли. Видимо, все эмоции и силы оставили в Полтаве, проведя энергозатратный поединок против лидера, и свежести на матч с азовцами не осталось.

Первый тайм могли бы продержаться, если бы Альюн не совершил в собственной штрафной площадке ненужный фол против игрока Мариуполя. Пропустили, а в атаке почти ничего не создали. Сделали несколько вылазок вперед, но все вхолостую. Хозяева владели небольшим территориальным преимуществом, и до гола с пенальти сотворили два момента после стандарта, где могли забить.

Во втором тайме "Ворскла" еще больше подсела, а хозяева за счет лучших физических кондиций включили повышенную передачу, увеличив темп игры. Забили еще два мяча, не оставив шанса "Ворскле" даже на ничью. Топалов за счет индивидуального мастерства технично забил второй мяч. А третий полтавчане привезли сами себе. В компенсированное время в контратаке у Фомина был шанс расписаться в воротах четвертый раз, но вратарь выручил.

Убедительная и заслуженная победа "Мариуполя", которая дает хороший шанс зацепится за место в первой шестерке. Все прояснится в 22-м туре.

"Олимпик" - "Десна" 1:2

Сергей Шебек: Победа имени Крынского, который своей детской, непростительной ошибкой, как хотите, так и назовите, любезно подарил гостям три очка. И это уже не первый раз кипер допускает такие ляпы. При равной игре, где ничейный результат был бы самым логичным и справедливым исходом, Удача улыбнулась "Десне".

В начале матча команды обменялись быстрым голами, где защитники допускали позиционные ошибки. У черниговцев в первом тайме не было больше моментов и заслуга в этом "олимпийцев". Подопечные Гомеса играли организованно в обороне, при этом создавая давления в атаке, две из которых могли закончиться неприятностью для северян. Сначала Тейшера вышел один на один с вратарем, но не смог обыграть его, это был 100% шанс забить и сделать психологический задел на последующие 75 минут игры. Во второй атаке Кравченко откликнулся из глубины на длинную передачу, вошел в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря, и был близок забить в пустые ворота, но защитник успел подстраховать, заблокировав удар. Во втором тайме команды попеременно перехватывали инициативу, создали по несколько моментов, где могли забить. "Десна" больше контролировала мяч, имела небольшое преимущество, но все могло закончиться ничьей. Но с этим был не согласен вратарь "Олимпика", став соавтором пропущенного мяча.

"Заря" - "Львов" 2:0

Александр Севидов: Несмотря на победу луганчан, нельзя сказать, что для них прошло все гладко и спокойно. Правда, реализуй они еще два пенальти, и победа смотрелась бы более уверенно. В первом тайме хозяева владели преимуществом, но все давалось очень тяжело. "Львов" имел два острых момента, близких к голевым. Во втором тайме после забитого мяча игроки "Зари" немного раскрепостились, начали играть увереннее.

Для луганчан сейчас стоит проблема с ротацией, у Скрипника нет глубины запаса. Главный тренер старается варьировать составом, но достойно заменить лидеров - это проблема. В дальнейшем этом может сказаться в борьбе за второе место.

Матч показал, что против организованной обороны "Заря" играет очень тяжело. Нужно отметить, что "Львов" умело может "убивать" время, старясь засушить игру. Игроки долго вводили ауты, долго разыгрывали удары от ворот, делая убаюкивающий футбол. "Заря" в первой 45-минутке попалась в эти сети.

После перерыва прибавив в темпе, луганчане начали применять высокий прессинг, и поймали свою игру, доведя ее до логического исхода. Видимо, на игроков давит, что команда занимает второе место, и они еще не так комфортно чувствуют себя в такой позиции. Но нужно перестроиться, чтобы не быть психологически скованным и не огладываться назад, выходить и показывать тот футбол, когда пришел и возглавил коллектив Скрипник. Да, победа в этом матче, но не так просто она далась.

"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1

Сергей Шебек: Да, не повезло днепрянам, что "Шахтер" проиграл предыдущую игру в Полтаве, выставив полурезервный состав. После поражения главный тренер Каштру сделал взбучку подопечным, поставил основу, которая просто уничтожила соперника. К 25-й минуте, когда счет уже был 4:0, матч фактически закончился, и для "Шахтера" превратился в обычную тренировку. А для "Днепра-1" в дальнейшем стояла задача как можно меньше пропустить, не проиграв с разгромным счетом. Это им удалось благодаря "горнякам", которые фактически играли "на расслабоне". Если в матче с "Динамо" днепряне добыли заслуженно-неожиданную победу, то поражение 1:4 воспринимается как закономерно-удачное.

"Карпаты" - "Александрия" 0:4

Александр Севидов: Первый тайм прошел в равной борьбе, где футбола было мало. В основном игроки грузли на каждом участке поля, отсюда мало зрелищности. В психологическом плане для обеих команд победа нужна была как воздух. Если бы александрийцы споткнулись, даже сыграв вничью, то выпадали бы из гонки за призовые места. А для "Карпат" любая игра и добытое очко становится золотым. Первый гол с пенальти, между прочим, очень сомнительного, надломил львовян, которые понимали, что взломать оборону гостей теперь будет сложно. Это сейчас не та команда, которая проигрывая по ходу матча, умеет перевернуть течение игры в свою пользу, проявить характер и "выгрызать" очки. Когда счет ничейный, команда еще борется, но когда пропускает, опускают руки. А второй гол в принципе предрешил ход борьбы.

Нельзя сказать, что "Карпаты" сдались, но атаковали по инерции, чтобы не ударить перед родными болельщиками лицом в грязь. Но пропустили еще два гола. Поэтому все закономерно. "Александрия" на данный момент сильнее.

Может быть финальный счет 2:0 был бы более почетным поражением. Да, 14 туров без побед сильно угнетает и бьет по психологии игроков. Есть надежда, что в следующем туре в дерби команда соберется и покажет характер, прервав черную полосу.