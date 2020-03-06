Что не так с Никой? Стало известно, почему на арене Александрии не будет VAR

Накануне было принято решение о переносе использования системы VAR в матче 22 тура УПЛ из Александрии в Чернигов.

Теперь стало известно, что причина в технических проблемах с использованием системы видеоконтроля на александрийском стадионе "Ника".

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Как сообщает Футбол News, дело в размещении офсайдных камер - с их помощью видеоасистент принимает решение относительно положения вне игры.