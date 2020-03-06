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Что не так с Никой? Стало известно, почему на арене Александрии не будет VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Какая-то несчастливая футбольная весна для клуба из Александрии

Что не так с Никой? Стало известно, почему на арене Александрии не будет VAR
Новина українською

Накануне было принято решение о переносе использования системы VAR в матче 22 тура УПЛ из Александрии в Чернигов.

Теперь стало известно, что причина в технических проблемах с использованием системы видеоконтроля на александрийском стадионе "Ника".

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Как сообщает Футбол News, дело в размещении офсайдных камер - с их помощью видеоасистент принимает решение относительно положения вне игры.

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В статье: Александрия. Стадион "Ника" ФК Александрия VAR
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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ДенЗерг (Луганщина-Украина)
06.03.2020 в 11:46
Как Александрия работает с судьями, ВАР им точно не нужен. Они готовы тянуть с ним хоть до бесконечности.
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ZeeZoo (Кривой Рог)
06.03.2020 в 11:44
Брехня, просто Вар-машина по такой дороге развалится пока до Александрии доедет !!!
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