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Что не так с Никой? Стало известно, почему на арене Александрии не будет VAR
Какая-то несчастливая футбольная весна для клуба из Александрии
Накануне было принято решение о переносе использования системы VAR в матче 22 тура УПЛ из Александрии в Чернигов.
Теперь стало известно, что причина в технических проблемах с использованием системы видеоконтроля на александрийском стадионе "Ника".
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Как сообщает Футбол News, дело в размещении офсайдных камер - с их помощью видеоасистент принимает решение относительно положения вне игры.
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Источник:Футбол News
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ДенЗерг (Луганщина-Украина)
06.03.2020 в 11:46
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