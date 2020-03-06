ФК Динамо обвинил представителя УАФ в непрофессионализме

ФК "Динамо" выступил с заявлением, в котором заявил, что координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецков нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, предоставив медиа сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Беседин антидопинговых правил.

Как утверждает клуб, по правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше, чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Аналогичные положения, утверждает "Динамо", закреплены в статье 14 Кодекса ВАДА, который является обязательным для выполнения всеми национальными ассоциациями.

Кроме того, если будет установлено, что футболист не совершил антидопингового нарушения, - УЕФА может раскрыть сведения о деле исключительно с согласия футболиста. Бесспорно, УАФ и все ее сотрудники, которые владеют какой-либо информацией о ходе и обстоятельства антидопинговых дел, должны соблюдать условия конфиденциальности и быть ответственными за ее нарушение.

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