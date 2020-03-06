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ФК Динамо обвинил представителя УАФ в непрофессионализме

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за разглашения дела Беседина

ФК Динамо обвинил представителя УАФ в непрофессионализме
Новина українською

ФК "Динамо" выступил с заявлением, в котором заявил, что координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецков нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, предоставив медиа сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Беседин антидопинговых правил.

Как утверждает клуб, по правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше, чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Аналогичные положения, утверждает "Динамо", закреплены в статье 14 Кодекса ВАДА, который является обязательным для выполнения всеми национальными ассоциациями.

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Кроме того, если будет установлено, что футболист не совершил антидопингового нарушения, - УЕФА может раскрыть сведения о деле исключительно с согласия футболиста.

Бесспорно, УАФ и все ее сотрудники, которые владеют какой-либо информацией о ходе и обстоятельства антидопинговых дел, должны соблюдать условия конфиденциальности и быть ответственными за ее нарушение.

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Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецкий, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом «Футбол1», а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и Кодекса ВАДА.

По нашей информации, работники УАФ, заинтересованные в дискредитации ФК "Динамо", предоставили журналистам конфиденциальные материалы дела.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин ВАДА УАФ Максим Бецков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.03.2020 в 12:31
Интересно, а кто сказал администрации ФК Динамо что в УАФ работают профессионалы? А если там нет профи значит и обвинить их в непрофессионализме не как нельзя.
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Инспектор ( )
06.03.2020 в 11:52
Допинг Беседина не его личное дело. Динамо К народный клуб и допинговые дела это достояние всей нации
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