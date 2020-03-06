Яценко: Валенсия в 2006-м за 7 млн ​​хотела подписать Алиева, Милевского и меня

Экс-футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Яценко вспомнил, что в 2006 году после успешного выступления "молодежки" на чемпионате Европы (стали вице-чемпионами) поступило предложение киевскому клубу от испанской "Валенсии" о приобретении трех игроков.

По словам Александра, тогда, после Евро, был подъем в карьере у Алиева, Милевского, Пятова, Евгения Чеберячко, Руслана Фомина.

Они остались в Украине, потому что ситуация была иная, чем сейчас. Сейчас я смотрю, что игроки едут за границу. Это классно, это супер, это дает результат сборной Украины. А в те времена футболистов не отпускали в Европу. Была такая глупая мысль у руководителей клуба: пусть лучше он в аренду пойдет поиграет, чем я его продам, он завтра станет звездой, а я буду себе локти кусать.

Сейчас же, по словам Яценко, руководство клубов начало относиться к игрокам по-человечески.