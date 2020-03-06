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Яценко: Валенсия в 2006-м за 7 млн ​​хотела подписать Алиева, Милевского и меня

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Суркис отказал

Яценко: Валенсия в 2006-м за 7 млн ​​хотела подписать Алиева, Милевского и меня
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Экс-футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Яценко вспомнил, что в 2006 году после успешного выступления "молодежки" на чемпионате Европы (стали вице-чемпионами) поступило предложение киевскому клубу от испанской "Валенсии" о приобретении трех игроков.

По словам Александра, тогда, после Евро, был подъем в карьере у Алиева, Милевского, Пятова, Евгения Чеберячко, Руслана Фомина.

Они остались в Украине, потому что ситуация была иная, чем сейчас. Сейчас я смотрю, что игроки едут за границу. Это классно, это супер, это дает результат сборной Украины.

А в те времена футболистов не отпускали в Европу. Была такая глупая мысль у руководителей клуба: пусть лучше он в аренду пойдет поиграет, чем я его продам, он завтра станет звездой, а я буду себе локти кусать.

Сейчас же, по словам Яценко, руководство клубов начало относиться к игрокам по-человечески.

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За 2-3 года после Евро один из агентов рассказал мне, что тогда было предложение от "Валенсии" - за 7 млн ​​евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского. Игорь Михайлович не продал. Но я понимаю, что наша карьера могла быть другой.

В те годы только начало появляться такое понятие как "футбольный агент". Сегодня же это цели компании, решающие вопросы футболистов.

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев Валенсия (Испания) Динамо (Киев) Александр Яценко
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Источник:
Старгород Спорт

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