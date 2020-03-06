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Маркевич: Если с ФК Львов Карпаты будут играть так, как с Александрией - шансов у них не будет

Премьер-лига
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Позвал болельщиков на стадион

Маркевич: Если с ФК Львов Карпаты будут играть так, как с Александрией - шансов у них не будет
Новина українською

Председатель комитета национальных сборных УАФ, экс-тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал будущее воскресное дерби (8 марта, матч начнется в 14:00) "зелено-белых" с ФК "Львов".

Дерби есть дерби, какое бы место команды не занимали в турнирной таблице - оно всегда вызывает интерес болельщиков. Я надеюсь, что люди придут на футбол.

Футболистам очень важно, чтобы трибуны были заполнены, играть при пустых не совсем приятно. Я призываю болельщиков не зависимо от предпочтений прийти на стадион, чтобы футболисты чувствовали интерес к игре.

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Высказался Маркевич и о шансах обеих команд.

Команды примерно равны. Нельзя сказать, что кто-то сильнее, а кто-то слабее. Кто больше захочет победить - тот одержит победу. Если "Карпаты" матч со "Львовом" проведут так, как предыдущий, с Александрией, шансов у них нет.

Но надеюсь, что главный тренер и футболисты понимают еще одно поражение - это почти конец. Я надеюсь, что "Карпаты" проявят характер и победа больше нужна им. Хотя это дерби и здесь компромиссов не будет.

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В статье: Мирон Маркевич ФК Львов Карпаты (Львов)
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