Маркевич: Если с ФК Львов Карпаты будут играть так, как с Александрией - шансов у них не будет

Председатель комитета национальных сборных УАФ, экс-тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал будущее воскресное дерби (8 марта, матч начнется в 14:00) "зелено-белых" с ФК "Львов".

Дерби есть дерби, какое бы место команды не занимали в турнирной таблице - оно всегда вызывает интерес болельщиков. Я надеюсь, что люди придут на футбол.

Футболистам очень важно, чтобы трибуны были заполнены, играть при пустых не совсем приятно. Я призываю болельщиков не зависимо от предпочтений прийти на стадион, чтобы футболисты чувствовали интерес к игре.