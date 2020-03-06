Экс-игрок Ворсклы осужден на 4 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб Закарлюка

Бывший нападающий "Ворсклы" Руслан Левига признан виновным в ДТП, в котором погиб экс-игрок "Арсенала" и сборной Украины Сергей Закарлюка. Приговор - 4 года заключения. 37-летний экс-футболист был взят под стражу в зале суда.

Левига также обязан выплатить родителям Закарлюки 200 000 гривен. У него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

ДТП, сообщает sport.ua, произошло 5 октября 2014 года на 278-м километре трассы Киев-Харьков. Левига был за рулем "Мерседеса", а Закарлюка ехал вместе с ним на пассажирском сиденье. Автомобиль ударился в военный грузовик, стоявший на трассе с включенным аварийным сигналом. Следствие доказало, что авария произошла по вине Левиги, хотя он сам этого не признал, заявив, что ехал со скоростью 80-90 км/ч.

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Пассажиры военного грузовика дали показания, что у Левиги были признаки алкогольного опьянения. Медицинский осмотр подтвердил легкую степень опьянения у Руслана.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легкового автомобиля было достаточно времени, чтобы затормозить или избежать столкновения другим способом.

Руслан Левига выступал в частности за полтавскую "Ворсклу", "Черноморец", "Олимпик". В 2014-м был игроком "Нефтяника", а в тренерском штабе этого клуба работал Закарлюка. В 2018 году Руслан Левига выступал в чемпионате "ДНР" в составе двух команд.