  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок Ворсклы осужден на 4 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб Закарлюка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Ворсклы осужден на 4 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб Закарлюка

Премьер-лига
(1 голосов)

Было это аж 6 лет назад

Экс-игрок Ворсклы осужден на 4 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб Закарлюка
Новина українською

Бывший нападающий "Ворсклы" Руслан Левига признан виновным в ДТП, в котором погиб экс-игрок "Арсенала" и сборной Украины Сергей Закарлюка. Приговор - 4 года заключения. 37-летний экс-футболист был взят под стражу в зале суда.

Левига также обязан выплатить родителям Закарлюки 200 000 гривен. У него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

ДТП, сообщает sport.ua, произошло 5 октября 2014 года на 278-м километре трассы Киев-Харьков. Левига был за рулем "Мерседеса", а Закарлюка ехал вместе с ним на пассажирском сиденье. Автомобиль ударился в военный грузовик, стоявший на трассе с включенным аварийным сигналом. Следствие доказало, что авария произошла по вине Левиги, хотя он сам этого не признал, заявив, что ехал со скоростью 80-90 км/ч.

Читайте такжеПогиб Сергей Закарлюка

Пассажиры военного грузовика дали показания, что у Левиги были признаки алкогольного опьянения. Медицинский осмотр подтвердил легкую степень опьянения у Руслана.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легкового автомобиля было достаточно времени, чтобы затормозить или избежать столкновения другим способом.

Руслан Левига выступал в частности за полтавскую "Ворсклу", "Черноморец", "Олимпик". В 2014-м был игроком "Нефтяника", а в тренерском штабе этого клуба работал Закарлюка. В 2018 году Руслан Левига выступал в чемпионате "ДНР" в составе двух команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Закарлюка тюрьма Руслан Левига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...