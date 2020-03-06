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Коуч Днепр-1 выделил сильные стороны ФК Мариуполь
Матч пропустят 2 игроков
Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке к заключительному матчу первого этапа чемпионата против ФК "Мариуполь":
- Дмитрий Станиславович, как команда восприняла тот факт, что в этом сезоне не попадает в первую шестерку?
- Нормально. Понятно, что у нас был шанс туда пробиться, но команда попала под каток сильного и мотивированного соперника. Но ничего страшного. Да, мы не попали в первую шестерку, однако есть шанс побороться за место в плей-офф. Хотя у нас сейчас задача больше не турнирная, а стратегическая - улучшать игру, и это даже будет лучше делать во второй шестерке. В первой это было бы сложнее, поскольку нам надо совершенствоваться с более равными нам соперниками.
- Есть мотивация помешать "Мариуполю" попасть в первую шестерку?
- У нас есть мотивация побеждать в каждом матче, потому, кто именно из соперников попадет в первую шестерку, нас не особо интересует. Наша задача перед родными болельщиками, тем более на 8 марта, показать хорошую игру и победить.
- Что скажете о ближайшем сопернике?
- Мы понимаем, что соперник не приедет к нам отбиваться. Они пытаются играть вперед, хорошо используют пространство за спинами защитников, поскольку у них есть быстрые игроки. Как против них играть? Мы готовимся действовать агрессивно и будем искать счастья в атаке.
- Какая кадровая ситуация в команде перед матчем?
- Из-за дисквалификации у нас игру пропускают Ди Франко и Назаренко. Когут тренируется в общей группе, а сможет ли он сыграть, станет ясно в последующие 2 дня.