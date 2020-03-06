На следующем заседании исполкома УАФ примут реформу молодежного чемпионата Украины

На заседании исполкома УАФ вчера, 5 марта, в Доме футбола среди прочего обсуждали реформирования молодежного чемпионата среди клубов Премьер-лиги.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, поступило предложение, в результате опроса клубов УПЛ, по рассмотрению реформы чемпионата U-19 и U-21 с сезона 2021/2022 годов.

Мы поручили совместной группе УАФ и УПЛ доработать этот вопрос и на ближайшем заседании исполнительного комитета принять окончательное решение.

Там действительно очень интересные идеи: чтобы организовать некий дивизион «Б» при УПЛ, где бы воспитывались футболисты на базе U-19, но с привлечением ограниченного числа, 3-4 например, старших игроков (как раз этот вопрос сейчас обсуждается).