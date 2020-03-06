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На следующем заседании исполкома УАФ примут реформу молодежного чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, войдет в действие чуть позже

На следующем заседании исполкома УАФ примут реформу молодежного чемпионата Украины
Новина українською

На заседании исполкома УАФ вчера, 5 марта, в Доме футбола среди прочего обсуждали реформирования молодежного чемпионата среди клубов Премьер-лиги.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, поступило предложение, в результате опроса клубов УПЛ, по рассмотрению реформы чемпионата U-19 и U-21 с сезона 2021/2022 годов.

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Мы поручили совместной группе УАФ и УПЛ доработать этот вопрос и на ближайшем заседании исполнительного комитета принять окончательное решение.

Там действительно очень интересные идеи: чтобы организовать некий дивизион «Б» при УПЛ, где бы воспитывались футболисты на базе U-19, но с привлечением ограниченного числа, 3-4 например, старших игроков (как раз этот вопрос сейчас обсуждается).

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В статье: Чемпионат U-19 Андрей Павелко Чемпионат U-21 УАФ реформа
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Футбол News

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