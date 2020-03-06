Александрия - Динамо. Анонс и прогноз на матч Чемпионат Украины

От этого матча зависит очень многое. Для "Александрии" это в первую очередь возможность остаться в гонке за серебро. "Динамо" важно доказать свой статус фаворита - неудача придаст уверенности конкурентам на втором этапе. Сейчас команды встречаются накануне очного кубкового поединка, по итогам которого одна из них станет фаворитом всего турнира. Наконец, от итогов этой игры зависит дальнейший календарь. Например, "Динамо" в случае ничьей гарантированно останется на третьем месте, а значит, уже на следующих выходных придется играть с "Шахтером" после тяжелого кубкового матча. Такой перечень интриг гарантирует - мы станем свидетелями ожесточенной битвы с непредсказуемым финалом.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

7 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" 17:00 "Динамо"

Арбитр: Юрий Можаровский

Телетрансляция - Футбол 2

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Матч первого круга завершился минимальной победой "Динамо". В общем команды встречались 22 раза - "Александрия" выиграла дважды, еще четыре матча завершились ничьей, в остальных случаях сильнее были киевляне. Общий счет - 11:53 в пользу бело-синих.

В прошлом туре "Динамо" победило "Колос" 2:0, "Александрия" была сильнее "Карпат" - 4:0. Для команды Шарана это была первая победа в 2020 году. Сейчас киевляне занимают третье место, александрийцы - пятые с отставанием в пять очков.

В этом матче не будут использовать систему VAR, хотя сначала планировалось. Дело в том, что стадион "Ника" не приспособлен, чтобы расположить офсайдные камеры.

"Александрия" не сможет задействовать левого защитника Романа Вантуха, который играет за команду Шарана на правах аренды. Его контракт принадлежит именно "Динамо".

По результатам матчей на своем поле "Александрия" занимает второе место в УПЛ после "Шахтера" - команда Шарана выиграла семь поединков, трижды проиграла. "Динамо" на выезде тоже выиграло семь раз, один матч свело к ничьей, дважды проиграло.

Сразу трое игроков "Динамо" имеют по восемь забитых мячей в чемпионате - Беседин, Вербич и Цыганков. Первый не сыграет из-за дисквалификации. Лучшими бомбардирами в составе "Александрии" являются Кирилл Ковалец и Максим Третьяков - у обоих по пять голов.

Владимир Шаран выступал за "Динамо" с 1991-го по 1994-й годы, только в чемпионате Украины на его счету 65 матчей и девять голов за киевский клуб.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Владимира Шарана есть пробоина на фланге обороны - ее можно решить с помощью Стецкова или даже универсала Гордиенко. Гречишкин, Банада и Лучкевич - это системные игроки центра поля, к ним, пожалуй, можно отнести и Третьякова. Вместо Ковальца на месте атакующего полузащитника в прошлом туре играл Мишенко, на этот раз с первых минут может сыграть Довгий, который дает больший объем работы. На острие атаки конкуренцию выигрывает Ситало.

Панькив - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецков - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Довгий, Третьяков - Ситало

Алексей Михайличенко из-за травм не сможет задействовать де Пену и Цыганкова, которые в прошлом туре играли в основе (Виктор не поехал в Александрию согласно сообщения официального сайта). В таком случае на флангах могут сыграть Вербич и Пиварич, Йосипа на сборах часто использовали как вингера, и у него получалось довольно неплохо. Интересно, кто на этот раз сыграет на острие - Соль наконец прервал голевое молчание, но и Русину нужно доверие тренера. Открытым остается вопрос относительно центра поля - очевидно, что Сидорчук сыграет с первых минут, его партнером может стать как Кадири, так и Шепелев или Буяльский, но больше всего шансов у Виталия.

Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Буяльский – Вербич, Дуелунд, Пиварич - Соль

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО 1:1

Владимир Шаран сильно критиковал свою команду после потерь очков в матчах с "Колосом" и "Львовом". В игре с "Карпатами" "Александрия", кажется, нашла свою эффективность. Команда до сих пор не избавилась зависимости от фактора Ковальца, но постепенно привыкает к игре без главного изобретателя в атаке. Зато "Динамо" после перерыва демонстрирует неубедительную игру в защите с низкой эффективностью атаки. Подопечные Михайличенко лишь спорадически демонстрируют свой класс. Все это наталкивает на мысль, что "Динамо не удастся на этот раз сломить сопротивление организованного и волевого соперника.