Буяльский получил один матч дисквалификации и сыграет с Александрией

КДК УАФ определил срок дисквалификации полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского, который был удален в матче 19-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

Как сообщает официальный сайт киевлян, комитет КДК УАФ согласился с доводами "Динамо", что в Буяльского не было намерений сыграть грубо в игровом эпизоде ​​и раньше подобных нарушений за ним замечено не было.

Как результат, Виталий получил 1 матч дисквалификации и пропустил поединок 21 тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом" (2:0). Поэтому, полузащитник сможет сыграть в матче 22 тура против "Александрии", который состоится 7 марта.

Также сможет сыграть в матче с "Мариуполем" и защитник "Днепра-1" Владимир Полевой, который был также удален в матче 19-го тура, но отсидел один матч дисквалификации.

Напомним, что рефери Катерина Монзуль удалила игроков после просмотра видеоповтора за умышленную грубую игру.