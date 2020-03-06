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Буяльский получил один матч дисквалификации и сыграет с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Как и Полевой, который сможет сыграть с Мариуполем

Буяльский получил один матч дисквалификации и сыграет с Александрией
Новина українською

КДК УАФ определил срок дисквалификации полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского, который был удален в матче 19-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

Как сообщает официальный сайт киевлян, комитет КДК УАФ согласился с доводами "Динамо", что в Буяльского не было намерений сыграть грубо в игровом эпизоде ​​и раньше подобных нарушений за ним замечено не было.

Как результат, Виталий получил 1 матч дисквалификации и пропустил поединок 21 тура УПЛ между "Динамо" и "Колосом" (2:0). Поэтому, полузащитник сможет сыграть в матче 22 тура против "Александрии", который состоится 7 марта.

Также сможет сыграть в матче с "Мариуполем" и защитник "Днепра-1" Владимир Полевой, который был также удален в матче 19-го тура, но отсидел один матч дисквалификации.

Напомним, что рефери Катерина Монзуль удалила игроков после просмотра видеоповтора за умышленную грубую игру.

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В статье: Владимир Полевой Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
06.03.2020 в 17:10
Про В.Полевого не пойми чего написали. Когда удалён был? И с кем (с Шахтой?) сможет сыграть? А может с Мариуполем сможет сыграть?
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-1
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Hugo64 (PARIS)
06.03.2020 в 16:42
а шуму то было шуму- а оказалось как всегда
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0
-1
ascent (Луксор)
06.03.2020 в 16:30
Жестко наказали, жестко...беспредел какой-то - целый один матч ! #Ахметоввсёкупил
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0
-1
sergiy_ya (Умань)
06.03.2020 в 17:59
Нічого страшного. Регламент змінювали, щоб зменшити кількість матчів дискваліфікації комусь з гравців Шахтаря, щоб той з Динамо зіграв. Чи вже пам'ять короткою стала???
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
06.03.2020 в 18:14
Правильно.! Уж если под кого то рранее подгоняли регламент-значит он должен действовать во всех случаях.
+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
06.03.2020 в 18:20
умань помилково на жав на мінус
0
0

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