Андрей Кулаков: Для Мариуполя матч с Днепром-1 - как финал сезона

Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков рассказал о матче с "Ворсклой" (3:0) и поделился ожиданиями от поединка с "Днепром-1".

— Ты приложил много усилий для этой победы. В частности, заработал пенальти. Расскажите, что случилось в том моменте.

— Защитник толкнул меня в спину. На мой взгляд, это очевидный пенальти. Но мне показалось, что судья мог назначить пенальти и в следующем эпизоде — соперник наступил мне на ногу, когда я был уже впереди него.

— Во втором мяче ты тоже поучаствовал, отдав голевой пас на Топалова. Ты как-то почувствовал, что Дима будет именно там?

— Да, я его скорее чувствовал, чем видел. Хорошо, что успел протолкнуть мяч, Дима принял и забил.

— Что для вас значит эта победа?

— Очень многое. Нам нужно было реабилитироваться после двух поражений и продолжать бороться за первую "шестерку". Эта победа очень важна для нас.

— Для "Мариуполя" это был очень важный матч, а в составе команды с первых минут вышло много молодых футболистов. Что вы чувствовали, когда выходили на поле? Не было ли боязни?

— Страха точно не было. Мы были уверенны в своих силах и настраивались на серьезную игру. Более старшие ребята нас поддерживали и у нас все получилось.

— Матч с "Днепр-1" — финал сезона для вас?

— Да! Для нас и эта игра с "Ворсклой" была как финал. Но мы о ней уже забываем. Нужно восстановиться и подготовиться к "Днепру".