Филиппов: В первой шестерке Десна еще себя покажет

Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о весеннем старте команды, бомбардирской гонке и перспективах борьбы черниговской команды за призовые места в УПЛ

— Александр, в минувшем туре "Десна" добыла волевую победу над "Олимпиком". Игра получилась сложной для вашей команды?

— Да, был тяжелый матч. "Олимпик" изменил свою игру по сравнению с прошлым годом, стал больше играть в пас. Но хорошо, что мы все же сумели выиграть и набрать три очка.

— Пропущенный гол на четвертой минут не выбил "Десну" из колеи?

— Да, не ожидали, что будет такое начало матча. Отдали инициативу сопернику, за что и поплатились. Но быстро сравняли счет, и потом матч снова начался с чистого листа.

— В физическом плане тяжело было играть через три дня после игры с "Мариуполем"?

— Конечно, мы не привыкли к такому графику, но недавно прошли зимние сборы, поэтому наши кондиции на хорошем уровне. Кроме того, у нас в команде больше 20 футболистов, поэтому у тренеров всегда есть возможность кого-то заменить, если есть в этом необходимость.

— "Десна" уже обеспечила себе место в шестерке и борется за верхние места в таблице. Этот момент давит психологически на команду?

— Нет, мы не заглядываем так далеко вперед. Все понимают, что надо идти к цели от матча к матчу. В конце чемпионата посмотрим, каким будет улов у "Десны".

— В следующей части чемпионата будет бороться за призовые места и место в еврокубках?

— "Десна" себя еще покажет в первой шестерке. Мы будем играть с мыслями о победе против любой команды, как бы это громко не звучало.

— У вас и Богдана Леднева по 11 забитых мячей, у лидера бомбардирской гонки Мораеса — 16. Есть желание побороться за лавры лучшего бомбардира в УПЛ?

— Такой самоцели, конечно, нет. Хочется просто выходить на поле и забивать, в этом состоит моя работа.

— Приход Тотовицкого и Будковского добавил конкуренции в линии атаки "Десны"?

— Да, но и до этого в линии нападения, на мой взгляд, у нас была хорошая конкуренция.

— В трех весенних играх "Десна" взяла шесть очков. Довольны этим результатом?

— Думаю, можем быть довольны, все-таки не смогли взять очки только в игре с "Шахтером". Да и то пропустили обидный гол на 94-й минуте. Потом получилась результативная игра с "Мариуполем" и боевой матч с "Олимпиком", в котором мы проявили характер.