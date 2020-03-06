Коваленко вернулся в общую группу Шахтера

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 22-го тура УПЛ с "Колосом".

Сегодня "горняки" провели очередную тренировку, участие в которой принял и Виктор Коваленко, который восстановился после травмы.

Восстанавливаются после травм Манор Соломон, Максим Малышев, Александр Пихаленок и Алан Патрик. Все занимались индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов.

Напомним, что завершающий матч второго круга УПЛ "Колос" – "Шахтер" состоится 8 марта и начнется в 17:00.