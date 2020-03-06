Премьер-лига
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Коваленко вернулся в общую группу Шахтера
Патрик и Соломон работают индивидуально
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 22-го тура УПЛ с "Колосом".
Сегодня "горняки" провели очередную тренировку, участие в которой принял и Виктор Коваленко, который восстановился после травмы.
Восстанавливаются после травм Манор Соломон, Максим Малышев, Александр Пихаленок и Алан Патрик. Все занимались индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов.
Напомним, что завершающий матч второго круга УПЛ "Колос" – "Шахтер" состоится 8 марта и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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