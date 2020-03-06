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Don't panic: Ворскла рассказала, как не заразиться коронавирусом
Бояться не нужно
Полтавская "Ворскла" беспокоится о своих болельщиках. Клуб назвал основные правила для предотвращения заражения шагающим по миру коронавирусом.
"COVID19 распространяется по миру. Бояться не нужно. Чтобы снизить риск заражения:
1. Часто и тщательно мойте руки;
2. Во время кашля или чихания прикрывайте рот/нос;
3. Тщательно готовьте пищу;
4. Избегайте близкого контакта с больными;
5. Избегайте близкого контакта с животными", – пишет официальный Твиттер клуба.
#БОЯТИСЯНЕТРЕБА#COVID19 шириться Світом. Боятися не треба!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) March 6, 2020
Щоб зменшити ризик зараження:
1. Часто і ретельно мийте руки.
2. Під час кашляння/чхання прикривайте ріт/ніс.
3. Ретельно готуйте їжу.
4. Уникайте тісного контакту з хворими.
5. Уникайте тісного контакту з тваринами. pic.twitter.com/2Hnoxdiqxt