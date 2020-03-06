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Don't panic: Ворскла рассказала, как не заразиться коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Бояться не нужно

Don't panic: Ворскла рассказала, как не заразиться коронавирусом
Новина українською

Полтавская "Ворскла" беспокоится о своих болельщиках. Клуб назвал основные правила для предотвращения заражения шагающим по миру коронавирусом.

"COVID19 распространяется по миру. Бояться не нужно. Чтобы снизить риск заражения:

1. Часто и тщательно мойте руки;

2. Во время кашля или чихания прикрывайте рот/нос;

3. Тщательно готовьте пищу;

4. Избегайте близкого контакта с больными;

5. Избегайте близкого контакта с животными", – пишет официальный Твиттер клуба.

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В статье: Ворскла (Полтава) коронавирус
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