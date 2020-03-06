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Кривцов: После поражения от Ворсклы нужно было отмазаться перед болельщиками

Премьер-лига
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Игроки были раздосадованы поражением от Ворсклы

Кривцов: После поражения от Ворсклы нужно было отмазаться перед болельщиками
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал матч 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (4:1).

"Мы были обозленные после прошлого матча. Потеряли 3 очка, первый раз в чемпионате проиграли. В матче с "Днепром-1" нужно было, так сказать, отмазаться перед болельщиками, хотели показать зрелищную игру, думаю, у нас получилось.

У всех было желание, у всех была агрессия, шли в прессинг и отрабатывали в обороне. Команду можно только поздравить с хорошей игрой", – сказал Кривцов в комментарии "Футбольному формату".

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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