Кривцов: После поражения от Ворсклы нужно было отмазаться перед болельщиками

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал матч 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (4:1).

"Мы были обозленные после прошлого матча. Потеряли 3 очка, первый раз в чемпионате проиграли. В матче с "Днепром-1" нужно было, так сказать, отмазаться перед болельщиками, хотели показать зрелищную игру, думаю, у нас получилось.

У всех было желание, у всех была агрессия, шли в прессинг и отрабатывали в обороне. Команду можно только поздравить с хорошей игрой", – сказал Кривцов в комментарии "Футбольному формату".