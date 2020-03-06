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Балашов: Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Олимпика очертил задачи

Балашов: Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение своей команды от "Десны" (1:2) в матче 21-го тура УПЛ.

– Вратарь ошибся, мы его поддерживаем, случаются такие моменты. Нам приходится готовиться к следующему матчу, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться.

- 7-8-е место – шанс играть в еврокубках. Насколько это сейчас в команде оцениваете?

– Да сейчас не вылететь бы, а вы говорите о 7-8-х местах. Смотрите, уже и "Ворскла" там нагоняет, и "Карпаты" очки набирают. Сейчас бы отсюда не вылететь, а вы о еврокубках говорите, – сказал Балашов в эфире Футбольного формата.

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В статье: Виталий Балашов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.03.2020 в 00:29
не тренероваться а учиться --тренеруються когда что-то умеют поэтому учитесь
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