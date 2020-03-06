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Балашов: Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться
Хавбек Олимпика очертил задачи
Полузащитник "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал поражение своей команды от "Десны" (1:2) в матче 21-го тура УПЛ.
– Вратарь ошибся, мы его поддерживаем, случаются такие моменты. Нам приходится готовиться к следующему матчу, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться.
- 7-8-е место – шанс играть в еврокубках. Насколько это сейчас в команде оцениваете?
– Да сейчас не вылететь бы, а вы говорите о 7-8-х местах. Смотрите, уже и "Ворскла" там нагоняет, и "Карпаты" очки набирают. Сейчас бы отсюда не вылететь, а вы о еврокубках говорите, – сказал Балашов в эфире Футбольного формата.