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Ворскла - Олимпик. Анонс и прогноз матча
Победа важна для каждой из команд
После того, как донецкий "Олимпик" выиграл на сборах 9 матчей из 10, у болельщиков зародилась надежда, что их любимчики смогут показать нечто подобное в рамках чемпионата Украины. Однако на деле вышло все совсем иначе - три поражения в трех играх и всего один забитый гол. Из претендента на шестерку, они "уверенно" скатились на 10-е место.
"Ворсклу" сейчас немного штормит. Им под силам как обыграть лидера (нанеся ему попутно первое поражение в сезоне), так и быть разбитыми середняком чемпионата. Причем, удается им сделать это всего за одну неделю. Результаты команды не так легко прогнозировать, ибо полтавчане умеют преподносить сюрпризы.
7 марта, Полтава, стадион "Ворскла"
"Ворскла" 14:00 "Олимпик"
Арбитр: Д. Кутаков
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Цифры и факты:
- В первом круге донецкий клуб не почувствовал сопротивления "Ворсклы" - уверенная победа 2:0
- Между собой оба коллектива провели 16 матчей. Каждая из сторон выигрывала по 5 раз, а в шести случаях победитель не был определен
- Как было сказанно выше, "Олимпик" так и не может победить после зимней паузы. Более того, сейчас их серия поражений насчитывает 6 матчей. Если полтавчане в субботу окажутся сильнее, донецкая команда повторит свой клубный антирекорд
- После прихода Юрия Максимова "Ворскла" еще не теряла очки на своем поле. Сразу три победы на счету "зелено-белых"
- Наставник полтавчан проведет 60-й домашний матч в чемпионате Украины
Последние новости перед матчем:
"Ворскла":
Полтавчане сыграют третий матч за последние семь дней. У игроков понемногу начинают "садиться батарейки", а значит без ротации не обойтись. Это стало ясно еще в матче против "Мариуполя", когда сразу после перерыва были замененны два основных игрока. А если вспомнить, что посреди следующей недели "Ворскла" еще и сыграет в кубке, становится ясно - ротации быть.
Максимову придется искать футболиста на замену Кане - полузащитник отбывает одноматчевую дисквалификацию. Напомним, что он получил желтую карточку после "фантомного" фола на Танковском. Обжалован "горчичник" не был.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Баенко, Чеснаков, Сапай - Пуцлин, Скляр - Шехич, Артур, Ребенок - Кулач
"Олимпик":
Висенте Гомесу сейчас не позавидуешь. Испанец своим приходом сумел встрясти уже обреченный коллектив, выдав ряд отличных результатов. Однако после "медовый месяц" подошел к концу и сейчас "Олимпик" все уверенее идет ко "дну". Отрыв от "Карпат", по-прежнему, немаленький (шесть очков), но если клуб не начнет набирать очки - можно будет составить львовянам компанию на последнем месте.
Вряд ли испанский коуч будет вносить сильные коррективы. У "Олимпика" не настолько внушительная глубина состава, а потому даже отсутсвие дисквалифицированных не очень сильно поднимает настроение Гомесу.
Ориентировочный состав: Крынский - Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко, Завийский, Кравчук, Балашов - Шахаб
С приходом Максимова "Ворскла" обрела статус "домашней команды". Не очень верится в то, что у донецкого коллектива получится прервать победную серию своего будущего соперника. Более того, у полтавчан будет и другая мотивация - они захотят реабилитироваться после разгрома в игре против "Мариуполя". А потому именно "зелено-белых" можно назвать фаворитом предстоящего матча.