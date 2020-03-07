Банада: Шахтёр и Динамо не стали слабее, да и лига в целом продолжает рост

Хавбек "Александрии" Евгений Банада рассказал о коллективе и ситуации в лиге.

"Шаран не давал нам спуску, даже когда мы побеждали, он держал нас в кулаке. Мог напихать любому игроку – как молодому, так и самому старшему. Он не давал спуску ни одному футболисту, за счет этого он держал в тонусе.

Чемпионат немного уровнем упал, но я не считаю, что сейчас "Шахтер" или "Динамо" слабее, чем были раньше. Может, команды в чемпионате сейчас немного слабее, но с каждым годом чемпионат все растет и растет.

Проходит небольшой кризис, надеюсь, следующий или даже этот год будет на порядок лучше, и чемпионат будет расти. Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи, поэтому я и для себя буду ставить максимальную задачу – забить еще больше, почему нет? Нельзя останавливаться на достигнутом.

То же самое и команда – она не будет останавливаться на достигнутом, будет стараться поднять планку еще выше", – сказал Банада в эфире "Футбольного формата".