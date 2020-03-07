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Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

LIVE-трансляция матча чемпионата Украины

Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

В матче 22-го тура встретятся команды, на данный момент занимающие второе и четвертое места. "Заря" пока что опережает "Десну", однако подопечные Рябоконя не один раз доказывали, что умеют играть против фаворитов. Матч в Чернигове, который начнется в 14:00, точно будет интересным.

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Следите за матчем "Десна" - "Заря" в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

"Десна" - "Заря" смотреть видео онлайн трансляцию поединка можно прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала Football Hub и канала "Униан".

Favbet-лига. Первый этап. 22-й тур
7 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 14:00
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Трансляция Football Hub

Трансляция "Униан"

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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