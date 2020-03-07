Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В матче 22-го тура встретятся команды, на данный момент занимающие второе и четвертое места. "Заря" пока что опережает "Десну", однако подопечные Рябоконя не один раз доказывали, что умеют играть против фаворитов. Матч в Чернигове, который начнется в 14:00, точно будет интересным.

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Favbet-лига. Первый этап. 22-й тур

7 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 14:00

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Трансляция Football Hub

Трансляция "Униан"