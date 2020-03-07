Ворскла - Олимпик 1:0. Энергосберегающий режим

Оба коллектива подходили к матчу 22-го тура не в лучшей форме. "Ворскла", показав отличную игру против грандов, стала немного сдавать позиции. Бой с "Мариуполем" была вчистую проигран и четко показал, что у команды совсем нет ширины состава. Ведь практически все время на поле выходили одни и те же бойцы. Но на фоне "Олимпика" полтавчанам было грех жаловаться на судьбу. Подопечные Гомеса единственные, кто так и не могуть набрать очки после зимней паузы и очень "уверенно" двигаются в направлении к последнему месту.

"А ведь можно было прогуляться в парке или почитать интересную книгу" - примерно такие мысли посетили болельщиков на стадионе во время первого тайма. Команды на двоих создали всего один опасный момент, а в остальное время безуспешно боролись за мяч в центре поля. Отсюда сразу семь "горчичников" до перерыва. Но вернемся к наиболее яркому эпизоду - форвард "Олимпика" Шахаб вырвался на ударную позицию, но не сумел обмануть Ризныка, который справился с его ударом. В остальном все было достаточно вяло, футболисты совсем никуда не торопились. Иногда казалось, что подобный сценарий устраивает обе стороны, а сам матч можно было и не проводить.

Во втором тайме было больше интересных событий (вряд ли что-то может быть менее увлекающим первой 45-минутки). Началось все с нескольких моментов все того же Шахаба, который пробивал как с дальней дистанции (прямо в Ризныка), так и с ближней. Полтавчане ответили отличным ударом Шехича после розыгрыша углового. Здесь уже аплодисменты в свой адрес услышал Кичак.

На 61-й минуте случился ключевой эпизод игры, который, во многом, и решил исход противостояния. Кулач получил круглого в штрафной и был готов пробивать по воротам, но его снес Гришко. Арбитру не понадобилось много времени, чтобы указать на "точку". Владислав сразу забрал мяч себе, четко дав понять, что именно он возьмет на себя ответственность. За удар ему поставить "три с плюсом", так как голкипер соперника практически сумел отбить пенальти, но все же удача улыбнулась "Ворскле" - 1:0.

Перевес в пользу хозяев не очень вкладывался в общие законы логики, ведь если кто и был ближе к забитому голу, так это "Олимпик". Но у подопечных Гомеса не было времени жаловаться на судьбу, им нужно было спасать матч. В принципе, несколько неплохих моментов, авторами которых стали Дегтярев и Ксенз, вспомнить можно, но где-то выносили мяч защитники, где-то правильно играл Ризнык. По совокупности попыток, возможно, гости и наиграли на один точный удар, но создать стопроцентный шанс у них так и не вышло.

За 10 минут до финального свистка Андрей Кравчук полностью решил исход встречи. Правда, не в пользу своей команды. В центре поля он сфолил на Якубу, за что вполне резонно увидел перед собой "горчичник". Вот только беда в том, что он стал уже вторым на сегодня, и желтый цвет моментально превратился в красный - удаление. После такого "Олимпик" прийти в себя уже не сумел.

"Ворскла", проведя самый слабый матч второй части сезона, сумела вырвать победу. Возможно, она была не по игре и где-то гости создали больше моментов, но после финального свистка глупо об этом говорить. Полтавчане добыли три очка и сразу телепортировались на 9-е место. А у команды Висенто Гомеса дела идут просто катастрофически. Если в ближайшее время испанец не сможет ничего придумать, то донецкий клуб составит компанию "Карпатам" на самом дне.

Ворскла - Олимпик 1:0

Гол: Владислав Кулач 63 (пен.)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес, Эдин Шехич, Владислав Кулач (Павел Ребенок 76), Руслан Степанюк (Денис Васин 62), Владимир Чеснаков, Владимир Баенко (Наджиб Якубу 55), Давид Пуцлин, Пап-Альюн Ндиайе

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 56), Павел Ксёнз, Иван Зотько, Андрей Кравчук, Никита Кравченко (Евгений Пасич 46), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Максим Дегтярёв (Максим Тейшейра 73), Сергей Политыло

Предупреждения: Владимир Чеснаков 34, Эдин Шехич 46, Владислав Кулач 59 - Иван Зотько 23, Павел Ксёнз 26, Захедитабар Шахаб 28, Андрей Кравчук 38, Максим Дегтярёв 43, Дмитрий Гришко 61, Андрей Кравчук 77

Удаление: Андрей Кравчук 77