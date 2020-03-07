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Монзуль удалила Гуцуляка и Лунёва после просмотра VAR. У неё четыре КК в двух турах

Премьер-лига
(3 голосов)

Внедрение технологий вызвало всплеск удалений

Монзуль удалила Гуцуляка и Лунёва после просмотра VAR. У неё четыре КК в двух турах
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Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк был удалён с поля в матче 21-го тура УПЛ против "Зари".

На 21-й минуте матча он грубо наступил на Владлена Юрченко, который впоследствии вынужденно покинул поле. Арбитр встречи Екатерина Монзуль решилась на столь суровое наказание после просмотра видеоповтора.

Вслед за этим в компенсированное к первому тайму время был удалён хавбек "Зари" Максим Лунёв, который лишь недавно появился на поле, заменив травмированного Юрченко.

Напомним, в прошлом туре Монзуль обслуживала поединок "Днепр-1" – "Динамо" (3:1). В том поединке после просмотра VAR рефери сначала показала красную карточку хавбеку киевлян Виталию Буяльскому, после чего уравняла составы команд удалением защитника хозяев Владимира Полевого.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк Екатерина Монзуль
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Комментарии (30)
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Spokoyno (Киев)
07.03.2020 в 17:54
Як гуртом тявкали, що Вітальке Бу червона, а коли "своїх" стосується то мільйон відмазок До речі якщо VAR був у матчі Олександрія - Динамо, то господарі б грали в меншості. Повтор порушення на Шабанові це чітко продемонстрував... випад прямої в ногу! Може тому VAR і пребрали?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.03.2020 в 17:02
мое скромное мнение - Гуцуляк играл в мяч, но при этом видел перед собой соперника и не убирал ногу, пойдя прямой ногой в голеностоп. Это желтая. На Луневе же перед падением фолили, он сыграл в мяч и в динамике момента просто не заметил соперника слева, вьехав в него по инерции. Это - максимум фол. А вообще такое ощущение что Монзуль поняла что наломала дров, удалив Гуцуляка, запаниковала и решила уровнять составы
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+1
-1
crugermc (луганск)
07.03.2020 в 16:53
Какой чемпионат такое и судейство.полное дно а коментатор єто вобще нечто где их берут вобще
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+1
-1
Arsenals (Днепр)
07.03.2020 в 16:57
Смотри чемпионат лэныры
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+2
-1
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Карикатурист (Білозерське)
07.03.2020 в 15:55
Тільки зв'язку "головний арбітр - асистент VAR" слід оцінювати, а не тільки головного. Навіть більше залежить від асистента. Якщо він бере на себе відповідальність, то він підказує головному дистанційно, якщо сцить прийняти рішення, кличе головного переглянути повтор і прийняти рішення самостійно. Які питання до Монзуль? У першому випадку ризик нанесення ВАЖКОЇ травми був? Це червона. В Європі більше покладаються на рішення асистента арбітра, тому там рішення приймаються швидше. Монзуль же не за власним бажанням біжить "подивитись телек", їй так підказує "людина з мікроавтобусу".
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+3
0
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 16:00
Любой адекватный человек с глазами скажет что красной луньову не было. И в первом случае ну максимум жёлтая. Я не верю что он специально в голеностоп протягивал
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+4
-3
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 16:22
Если в первом случае красная , то во втором можно было две давать. Грубость преднамеренная, двумя ногами в ногу , а не в мяч и с риском нанесения травмы !!!
+2
-3
Acsakal (Kharkov)
07.03.2020 в 17:11
simargl (Чернигов): Та ну, киньте ці фантазії. Зрозуміло, що ви вболіваєте за своїх, але навіщо ж брехати? Якими "двома ногами в ногу", якщо ліва нога Луньова під час падіння взагалі була зігнута під 90 градусів??? До того ж і впав Луньов (володіючи м'ячем!) лише тому, що його тримав за ліву руку інший гравець Десни, і саме з цього порушення чернігівчанина і треба було починати оцінювання епізоду. Єдине, за що можна покарати Луньова - це високо піднята нога після падіння, проте він її теж згинав. Якби ж не зігнув, а в'їхав в коліно суперника прямою ногою, то дійсно міг би нанести важку травму. То ж тут швидше не було видалення, ніж було. Проте я не сумнівався після першої червоної, що Катерина склади урівняє. Стосовно видалення Гуцуляка, то воно швидше було, ніж не було. Чому? Тому, що на відміну від Луньова, який зігнув ногу, аби не зламати супернику коліна, Гуцуляк не зігнув своєї, а переніс на неї вагу тіла, чим власне і наніс травму Юрченку, який таки не зміг продовжувати грати. До речі, і гра рукою Арвеладзе в карному Десни теж схоже, що була. Проте я не кажу, що Десна перемоги не заслужила. Врешті-решт, вона зіграла зібраніше, а Зоря навпаки - після видалення Гуцуляка розкліїлася, як це не дивно виглядало.
+1
-1
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K-Spirit (Киев)
07.03.2020 в 15:35
Заберить у Кати телевизор. А то она только теперь начала смотреть футбол.
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+6
-3
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Rezerf (Чернігів)
07.03.2020 в 15:27
У Луньова нога на висоті коліна - це максимум жовта. Там не було наміру завдати травми. У Гуцулюка також не було наміру... жовта. Наварила Катерина.
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+5
-2
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 16:28
Пряма нога, якщо вона йде не ро газону, а сище і влучає в суперника - це завжди була ЧК.
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+1
-3
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 15:08
Пс - заря играет как помойка. К сожалению. Опять не знают что с мячом делать. У них зоны свободные - километровые. У них три игрока находятся между линиями игроков десны. Но проблемы две. Никто не может хоть маломальски удобный пас сделать. То в недодачу то сильно то мяч прыгает как по ухабам. Игроки между линиями тупо получая мяч не знают что дальше делать - Привет Скрипник. Дальше у вас километр пространства по обоим флангам и вы не знаете что с этим делать. И у вас ни один нап не делает рывки чтобы вводить защитников и ломать линию обороны. Заря - вы дно колхозное к моему большому сожалению.Нах. Я пошёл Ливерпуль смотреть
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+1
-3
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okolegko (Київ)
07.03.2020 в 15:35
Хє-хє... там така сама байда. Грають пішки, паса точного не можуть віддати, тупі британські навіси в штрафну. Я навіть не знаю, чи відрізняється нинішній Ліверпуль від Динамо чи Зорі. І, до речі, два голи мерсісайдці забили після перехоплень, тобто після першого тайму не Ліверпуль виграє, а Борнмут програє
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0
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 15:41
Это специфика игры против автобусов. Вы в футболе что-то понимаете?
0
-3
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okolegko (Київ)
07.03.2020 в 15:52
Nelviv`yanyn (На жаль) Я розумію, коли команда грає, а коли робу вигляд. Якщо Салах не може віддати точний пас на кілька метрів, інший гравець не може попасти по м’ячу, коли б’є, то це пипець. Не показуй своє невігластво, шановний, якщо не знаєш, про що ведеш мову
+3
-1
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Fata Morgana (Запорожье)
07.03.2020 в 15:07
В этом вот случае 100% красная! У меня две любимые команды в премьер лиге Заря и Десна. Люблю их в равной мере. Поэтому как бы не переживал за оба клуба но истина дороже. Сперва не усёк я фола но на повторе чётко было видно, что после игры в мяч Гуцуляк явно не собирался убирать свою ногу и даже наоборот задержал её, при это жестко поставив. Нельзя так играть! А вот во второй красной такой же вроде момент но игрок Зари, выбивая мяч, не ставил свою ногу жестко, скорее она просто пошла по инерции. То есть умысла нанести травму как в первом случае не было... Это ошибка Монзуль и скорее всего она просто решила не накалять ситуацию на поле и уровняла составы.
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+4
-1
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 15:06
этой судье надо просто смотреть телевизор а потом просто выходить и раздавать карточки и тд--- многие говорили что ВАР поможет--кажется нет в УПЛ это недопустимо-- все наоборот---
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+2
-4
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 15:12
+
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0
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 15:05
ВАР показал всю непрофессиональность наших судей! Уже 2 тур подряд куча левых удалений.
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+4
-5
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 15:11
Вот именно. Раньше могли сказать. Вы на диване перед телнком. У вас сто повторов. А мы один раз видим и то в динамике. Сейчас вот вам повторы. И мы все видим что судья дно
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+2
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 15:04
Это футбол. Да, сыграл в голеностоп, но перед этим сыграл в мяч!! Она - неквалифицированная.
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+1
-6
pilips111 (Чернигов)
07.03.2020 в 15:04
Левые удаления, особенно первое. Гуцуляк играл в мяч! Второе тоже левое, но судья поступила справедливо.
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+1
-3
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 15:03
если в первом эпизоде как то типа сыграл жестко НО НЕ ГРУБО-- крайним случае ЖК а во втором вообще начудила----лунев не играл вообще в ногу -выбил мяч а игрок десны врезался в лунева--- все как то странно--
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+2
-2
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 15:01
Игрок сыграл в мяч. Потом получилось в ногу. Да больно. Даже очень. Но это футбол. Что ему не играть в мяч надо было. Зачем красная. Это не было не спортивно. Это не было специально. Это бред.Но это все лесом. Я ржу уже минут 5 с удаления лунева. Ей блин хоть на пол трибуны телек поставь если она не видит что лунев сыграл в мяч и только потом уже по инерции въехал в игрока десны который сам бежал в этот стык. Да мать его больно. Это футбол мать его шлеп. С такими темпами доиграют матч только вратари и то не факт. На фиг такой вар если наши судьи даже с варом не могут адекватно оценить эпизод. В топку. Нашему футболу ниче не поможет
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+1
-2
pilips111 (Чернигов)
07.03.2020 в 15:05
А первое тоже в мяч и тоже больно
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+1
-1
VAO (Луганск)
07.03.2020 в 15:08
Я за первое тоже написал что а мяч. Перечитай. Соберись.
0
-1
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 16:25
Прямою ногою? Гра прямою ногою в суперника завжди каралась ЧК.
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0
0
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 15:01
Зато и составы уровнялись с помощью вара )))... играем...!!!
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
07.03.2020 в 14:41
Может наши костоломы научатся в футбол играть, когда будут понимать, что каждый вынос голеностопа будет караться красной даже после просмотра повтора.
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+6
-2
alext1467 (Kiev)
07.03.2020 в 15:26
Проще всем делать удивленные глаза и говорить что почти ничего не было, это всё плохая судья, ее надо уволить. Циничное наглое враньё - основа всего украинского государства.
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+2
0

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