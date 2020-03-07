Монзуль удалила Гуцуляка и Лунёва после просмотра VAR. У неё четыре КК в двух турах

Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк был удалён с поля в матче 21-го тура УПЛ против "Зари".

На 21-й минуте матча он грубо наступил на Владлена Юрченко, который впоследствии вынужденно покинул поле. Арбитр встречи Екатерина Монзуль решилась на столь суровое наказание после просмотра видеоповтора.

Вслед за этим в компенсированное к первому тайму время был удалён хавбек "Зари" Максим Лунёв, который лишь недавно появился на поле, заменив травмированного Юрченко.

Напомним, в прошлом туре Монзуль обслуживала поединок "Днепр-1" – "Динамо" (3:1). В том поединке после просмотра VAR рефери сначала показала красную карточку хавбеку киевлян Виталию Буяльскому, после чего уравняла составы команд удалением защитника хозяев Владимира Полевого.