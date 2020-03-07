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Десна - Заря 1:0. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Рябоконя
Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Десна" - "Зоря".
Десна - Заря 1:0
Гол: Александр Филиппов 37
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Андрей Тотовицкий 86), Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля 90+1), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Егор Картушов 64), Денис Фаворов
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 67), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Дмитрий Иванисеня (Андрейс Цыганикс 74), Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 23), Евгений Чеберко
Предупреждения: Филипп Будковский 49, Денис Фаворов 69 - Богдан Михайличенко 89, Андрейс Цыганикс 90+3
Удаления: Алексей Гуцуляк 21 (опасная игра с риском нанесения травмы) - Максим Лунёв 45+4 (опасная игра с риском нанесения травмы)