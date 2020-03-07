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Виктор Скрипник: Десна сделала из минимума максимум - это заслуживает уважения

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник луганчан прокомментировал поражение от "Десны"

Виктор Скрипник: Десна сделала из минимума максимум - это заслуживает уважения
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после выездного поражения от "Десны" в рамках 22-го тура УПЛ.

- Поздравляю "Десну" с победой. Так положено говорить. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения. Игра давалась, но, когда конкуренты играют между собой, матчи всегда непредсказуемые. Много борьбы, накала. Хороший матч получился со стороны обеих команд. Тактика у кого-то сработала, а у кого-то нет. Ещё раз с победой поздравляю соперника. Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Всё ещё впереди. Начинается второй этап чемпионата. Все вопросы ещё открыты. Поражения бывают. Будем бороться. Бывают поражения, из которых можно сделать хороший вывод. Будем учиться. Надеемся, что это поражение нас только закалит и мы станем ещё сильнее.

- Будковский и Арвеладзе провели неплохой матч сегодня в составе "Десны". Не жалеете, что отпустили их зимой?

- Каждый игрок выбирает себе место там, где ему комфортнее. К тому же, у нас было обоюдное согласие. Желаю им всего наилучшего. Хорошая игра. Оба умеют играть в футбол, и мы это знаем. Мы довольны нашими приобретениями.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) УПЛ
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 17:52
витя скрыпник очередной раз проиграл тактически-ДАЖЕ ОН САМ ПРИЗНАЁТ-плохой стратег и тактик-контроль мяча и усё- отдали филю с арвеладзе-- филя втаких матчах где соперник закрывается очень помог бы при подачах в штрафную- собственно ВЮН его для этого и брал. У скрыпника тактика катания мяча И ЭТО СОПЕРНИКИ знают-- другого не будет--- ВОПРОС что будет когда заберут и леднева и тымчика-- громов выходит как то обреченнно без искры в глазах- может тоже уйдет-и кто останется в нападении- никакущий пока петкович с кабаевым и бестолковым кочергиным-- его ВЮН посадил на лавку --а этот выпускаеет ссо старта и--все видят что и как. Хваленные юрченко с иванисеней--- это что то---когда мяч у них жди обрезку..ВОТ И ПОЛУЧАЕЕТСЯ ЧТО ЗАРЯ сдает... и только чисто случайности (олимпик) дается результат
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lui87ivanov (Запорожье)
07.03.2020 в 17:47
Безальтернативная тактика Зари поимеет еще не один провал в борьбе за 3-4 место, а возможно и в плей-оф ( 5-8 место). Доволен приобретениями? - а они не лучше приобретений Десны, так те хоть не легион. Клоун Чеберко опять виновен в пропущенном голе, но выводов нет. Теперь клоун Чеберко опять расскажет, что такие матчи отпускать обидно?
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Hugo64 (PARIS)
07.03.2020 в 17:54
его чеберко- ВЮН посадил на лавку за то что тот медленно разгоняеет атаки , НО тут все четко пасуте друг другу---и это нравится
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