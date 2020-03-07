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Ворскла - Олимпик 1:0. Видеообзор матча
Минимальная домашняя победа полтавчан
Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Ворскла" - "Олимпик".
Ворскла - Олимпик 1:0
Гол: Владислав Кулач 63 (пен.)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес, Эдин Шехич, Владислав Кулач (Павел Ребенок 76), Руслан Степанюк (Денис Васин 62), Владимир Чеснаков, Владимир Баенко (Наджиб Якубу 55), Давид Пуцлин, Пап-Альюн Ндиайе
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 56), Павел Ксёнз, Иван Зотько, Андрей Кравчук, Никита Кравченко (Евгений Пасич 46), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Максим Дегтярёв (Максим Тейшейра 73), Сергей Политыло
Предупреждения: Владимир Чеснаков 34, Эдин Шехич 46, Владислав Кулач 59 - Иван Зотько 23, Павел Ксёнз 26, Захедитабар Шахаб 28, Андрей Кравчук 38, Максим Дегтярёв 43, Дмитрий Гришко 61, Андрей Кравчук 77
Удаление: Андрей Кравчук 77