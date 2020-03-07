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Сергей Шебек: Монзуль трудно судить мужской футбол

Премьер-лига
(3 голосов)

Десна - Заря 1:0. Судейский анализ матча от Сергея Шебека

Сергей Шебек: Монзуль трудно судить мужской футбол
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Шебек резко раскритиковал судейство Екатерины Монзуль в матче 22-го тура чемпионата Украины "Десна" - "Заря". Напомним, что арбитр удалила по одному игроку у каждой из команд.

- Матч показал, что VAR не помогает, а иногда даже вредит украинскому футболу. Я критиковал Монзуль за судейство в матче "Днепр-1" - "Динамо" и считаю до сих пор, что она несправедливо удалила Буялського. Вот и сегодня она ошиблась с вынесением красной карточки в двух эпизодах, - говорит Сергей Шебек. - Ей трудно судить мужской футбол, она не понимает сути борьбы, но и VAR сбивает ее с толку. Неприятно наблюдать за тем, как она по несколько минут просматривает эпизоды и не знает, какое же решение принять.

- В эпизоде ​​с удалением Гуцуляка игрок "Десны" чисто играл в мяч. Также в мяч пытался сыграть и Юрченко, которому Гуцуляк по инерции наступил на ногу. Это игровой фол без грубого умысла, о красной карточке и речи быть не может. Но ее с толку сбил Романов, порекомендовав подойти к монитору. Плохо то, что Екатерина не приняла своего решения.

То же самое произошло и в эпизоде ​​Леднев - Мостовой. Леднев чисто сыграл в мяч, а затем по инерции нашел ноги соперника. Здесь даже желтой карточки быть не должно – Монзуль показала низкую квалификацию. И очень жаль наблюдать за этим уже второй матч подряд. И за тем, как судейский комитет подставляет Екатерину, назначая ее на центральные поединки тура, хотя она к этому не готова, - отметил судейский эксперт.

Добавим, что "Десна" одолела "Зарю" со счетом 1:0.

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В статье: Сергей Шебек Екатерина Монзуль
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 19:56
Нормально тётка судит. Последовательно и строго , а завистники-мужики из автобуса её подставляют своими советами.
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+1
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.03.2020 в 19:02
Уничтожила игру!
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0
-2
ascent (Луксор)
07.03.2020 в 18:26
Баба на корабле - быть беде!
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+1
0

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