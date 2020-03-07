Судейский эксперт заявил, что сочувствует Екатерина Монзуль после матча Десна - Заря

Екатерина Монзуль получила честь работать на одном из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины и снова оказалась в огне. Снова, потому что еще не утихли разговоры о судейства Екатерины в игре "Днепр-1" - "Динамо". Тогда Монзуль удалила двух футболистов благодаря VAR, сегодня – то же самое. Только с большими претензиями от судейских экспертов.

Мирослав Ступар и Сергей Шебек единодушны в своих мнениях – оба удаления были несправедливыми. Это были игровые столкновения. Подробно комментирует экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.