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Судейский эксперт заявил, что сочувствует Екатерина Монзуль после матча Десна - Заря

Премьер-лига
(2 голосов)

Десна - Заря 1:0. Судейский анализ матча от Мирослава Ступара

Судейский эксперт заявил, что сочувствует Екатерина Монзуль после матча Десна - Заря
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль получила честь работать на одном из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины и снова оказалась в огне. Снова, потому что еще не утихли разговоры о судейства Екатерины в игре "Днепр-1" - "Динамо". Тогда Монзуль удалила двух футболистов благодаря VAR, сегодня – то же самое. Только с большими претензиями от судейских экспертов.

Мирослав Ступар и Сергей Шебек единодушны в своих мнениях – оба удаления были несправедливыми. Это были игровые столкновения. Подробно комментирует экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Оба удаления не подпадают под текст Правил, - говорит Мирослав Иванович. - На 19-й минуте Гуцуляк сыграл в мяч, а Юрченко пытался в него сыграть. В итоге произошел контакт между двумя футболистами – тем, который ударил по мячу, и тем, кто пытался ударить по мячу. Гуцуляк сыграл не рассудительно, действовал без оглядки на безопасность и последствия для соперника. За это наказание – штрафной удар и желтая карточка. Так гласят Правила. С Лунёвым момент – аналогичный. Игрок "Зари" сыграл в мяч, не думая о безопасности соперника, который также пытался сыграть в мяч. Это штрафной и желтая карточка. Но Монзуль, долго просматривая повтор, в первом эпизоде ​​удалила Гуцуляка, во втором уже не было другого выбора, кроме как показать красную карточку Луневу. За игровые эпизоды. А красная карточка выносится только за серьезное игровое нарушение, или агрессивное поведение.

Обидно, - говорит Мирослав Ступар. - Была хорошая игра с малым количеством нарушений (всего по две желтые). Но два удаления не украсили судейство Монзуль. Сочувствуем ей, потому что виновата не она, а те, кто назначил ее на этот матч. А также ответственность должен разделить арбитр VAR Романов, который и побудил Екатерину подходить к мониторам для просмотра повторов эпизодов, - отметил эксперт.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Мирослав Ступар Екатерина Монзуль
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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 20:28
Не компетентен Романов, увидивший криминал в игровых столкновениях , а виновата Монзуль ... надо было его послать !!! Пусть правила учит, суфлер хренов ... а оторванные ноги дело житейское )))
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balamyt (Boston)
07.03.2020 в 20:52
Романов тоже пусть женский футбол судит...
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tarakan (Одесса)
07.03.2020 в 20:18
С такими трактовками нех тут смотреть тем более... Укр чемп мертв.
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
07.03.2020 в 19:01
Може не треба нести нісенітницю. 1) Червоні за те, що могли нанести важку травму. 2) На повторах чудово видно, як прогинались ноги після від контакту. 3) Ступар сам заявляє гравці діяли "не думаючи про безпеку суперника"!
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+4
-5
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 19:29
Вірно, а порушення правил з ризиком нанесення травми - червона картка.
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+2
-1
balamyt (Boston)
07.03.2020 в 20:51
А жёлтые карточки тогда для кого чудак? Футбол ..это не балет...игра контактная, и если в столкновениях нет злого умысла...тогда только Желтая...Если бы так судили как Монзель...в АПЛ..., то были бы сплошные Красные..Пусть Катя женский футбол судит..Там ей место.
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+3
-1
ascent (Луксор)
07.03.2020 в 18:41
Нечего ей вообще судить мужской футбол
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+3
-4

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