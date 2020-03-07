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Судейский эксперт заявил, что сочувствует Екатерина Монзуль после матча Десна - Заря
Десна - Заря 1:0. Судейский анализ матча от Мирослава Ступара
Екатерина Монзуль получила честь работать на одном из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины и снова оказалась в огне. Снова, потому что еще не утихли разговоры о судейства Екатерины в игре "Днепр-1" - "Динамо". Тогда Монзуль удалила двух футболистов благодаря VAR, сегодня – то же самое. Только с большими претензиями от судейских экспертов.
Мирослав Ступар и Сергей Шебек единодушны в своих мнениях – оба удаления были несправедливыми. Это были игровые столкновения. Подробно комментирует экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.
- Оба удаления не подпадают под текст Правил, - говорит Мирослав Иванович. - На 19-й минуте Гуцуляк сыграл в мяч, а Юрченко пытался в него сыграть. В итоге произошел контакт между двумя футболистами – тем, который ударил по мячу, и тем, кто пытался ударить по мячу. Гуцуляк сыграл не рассудительно, действовал без оглядки на безопасность и последствия для соперника. За это наказание – штрафной удар и желтая карточка. Так гласят Правила. С Лунёвым момент – аналогичный. Игрок "Зари" сыграл в мяч, не думая о безопасности соперника, который также пытался сыграть в мяч. Это штрафной и желтая карточка. Но Монзуль, долго просматривая повтор, в первом эпизоде удалила Гуцуляка, во втором уже не было другого выбора, кроме как показать красную карточку Луневу. За игровые эпизоды. А красная карточка выносится только за серьезное игровое нарушение, или агрессивное поведение.
Обидно, - говорит Мирослав Ступар. - Была хорошая игра с малым количеством нарушений (всего по две желтые). Но два удаления не украсили судейство Монзуль. Сочувствуем ей, потому что виновата не она, а те, кто назначил ее на этот матч. А также ответственность должен разделить арбитр VAR Романов, который и побудил Екатерину подходить к мониторам для просмотра повторов эпизодов, - отметил эксперт.