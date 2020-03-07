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Александрия - Динамо 1:3. Видеообзор матча

Премьер-лига
(3 голосов)

Выездная победа киевлян над командой Шарана

Александрия - Динамо 1:3. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо".

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
7 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Динамо" 1:3
Голы: Гречишкин 62 пен. - Шабанов 45, Буяльский 60, Миколенко 85

"Александрия": Панькив - Лучкевич (Пашаев 72), Бухал, Дубра, Стецков - Гречишкин, Довгий - Задерака (Протасов 63), Гордиенко (Грицук 46), Третьяков - Ситало
Тренер: Владимир Шаран

"Динамо": Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири 68), Буяльский (Дуелунд 87) - Караваев, Шепелев, Вербич - Русин (Пиварич 84)
Тренер: Алексей Михайличенко

Арбитр: Юрий Можаровский
Предупреждения: Задерака 17 Стецков 31 Долгое 36, Панькив 45, Шаран 45 + 2 - Сидорчук 49, Миколенко 52, Караваев 78
Удаление: Довгий 48 (вторая желтая)

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ
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