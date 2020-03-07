Шаран: Ребята хотели доказать, что могут играть против Динамо на равных. Так и получилось

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в рамках 22-го тура УПЛ.

— Можно сказать, что действиями своей команды я доволен. Мы настраивались на игру с большим количеством борьбы. Мы понимали, что уступаем сопернику в мастерстве, и к тому же у нас были кадровые потери. Ребята хотели доказать, что они способны играть против "Динамо" на равных. Так и получилось, но удаление Довгого сказалось. Вдесятером всегда тяжело играть, а тем более против такой команды, как "Динамо". Но — проявили характер и даже могли сравнять счет. Считаю, что был фол Шабанова на Ситало и одиннадцатиметровый.

А в целом "Динамо" забивало чистые мячи, в этом плане к арбитру претензий нет. Но помарки в его работе конечно были. Хотелось бы, чтобы VAR был у всех. Ну и если Довгому дали карточку, то и Сидорчуку должны были дать тоже. Это те моменты, которые повлияли на результат, поэтому я не могу сказать, что "Динамо" нас переиграло.

— Кроме гола, в первом тайме моментов у ваших ворот не было. Чего не хватило, чтобы дотерпеть до перерыва?

— Не хватило игры при стандарте. Тут я претензий предъявить не могу. Такой гол получился — это футбол. А в целом я действиями доволен, как в защите, так и в атаке. Мы понимали, что главное — агрессивно и правильно сыграть в средней зоне, применять высокий прессинг. И это получалось.

— Вы заменили Гордиенко на Грицука в перерыве...

— Нам надо было сравнивать счет, а Василий может и пас отдать, и играть на атаку лучше, чем Гордиенко. Мы где-то рисковали. Но тут сразу удаление... Хотя отрезок в меньшинстве мы провели неплохо.

— Даже существенно прибавили. "Динамо" больше времени проводило у своих ворот. Это заслуга ваших ребят?

— Я считаю, да. Мы несмотря ни на что старались больше играть низом, хотя были и верховые передачи на Ситало, он играет головой неплохо. В целом, агрессивно играли в атаке.

— На кубковый матч с "Динамо" у вас будут новые козыри?

— Самое главное, чтобы ребята были психологически готовы. Чтобы не смотря на то, что играем в Киеве, они вышли на игру так же, как и сегодня — уверенно, с желанием. Этот поединок будет очень важным для всех, и для Киева, и для нас.