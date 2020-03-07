Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Завершать первый этап чемпионата Украины сезона 2019/20 будут матчи в Днепре и Киеве. Именно в этих поединках решится судьба "Колоса" и "Мариуполя", которые ведут заочную борьбу за шестое место. Подопечным Костышина хватит и одного очка, чтобы оставить "приазовцем" не при делах, но сделать это в матче против действующего лидера - задача не из простых.

"Шахтер" же отправится на игру чемпионата, но их мысли будут где-то в Германии. В четверг начинаются матчи 1/8 финала Лиги Европы и команда Каштру поедет в логово "Вольфсбурга". Но перед этим, задача стоит другая - одержать очередные три очка в чемпионате.

Favbet-лига. Первый этап. 22-й тур

8 марта, Киев, стадион "Оболонь-Арена"

"Колос" 17:00 "Шахтер"

Арбитр: Я. Козык

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Первый этап. 22-й тур8 марта, Киев, стадион "Оболонь-Арена": Я. Козык: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

Команды провели друг против друга всего один матч и этот день футболисты "Колоса" хотят забить. "Горняки" поглумились над соперником, забив в харьковском матче шесть безответных голов

Более того, это фиаско - самое крупное в истории клуба из Ковалевки в рамках УПЛ. Стоит сделать сноску, что в элитном дивизионе они играют лишь первый сезон

Футболисты Костышина - наименее принципиальные в текущем чемпионате. Они всего лишь дважды играли вничью в этом сезоне. Последний раз подобный результат был зафиксирован еще 28-го сентября

Юбилейным данное противостояние может стать для Луиша Каштру. Португальский тренер "Шахтера" имеет шанс добыть десятую выездную победу во всех турнирах

Ярослав Козык - "фартовый" арбитр для донецкой команды. За 18 матчей при его судействе они добыли 16 побед и дважды играли вничью

"Горняки" - лучшая команда сезона по всем статистическим показателям. Они больше всех забили (55 голов), а в их ворота влетает меньше всего мячей (11)

Жуниор Мораес пока что не забивал в 2020-м году. К лидеру бомбардирской гонки подступают Филлиопов из "Десны" и Леднев из "Зари". Бразильцу, который имеет украинское гражданство, пора бы прийти в себя, а не то может упустить золотую бутсу

Последние новости перед матчем

"Колос":

Когда у дебютанта УПЛ появляется шанс попасть в первом же сезоне в элитную группу команд (именно так можно назвать первую шестерку), он будет всеми силами цепляться за него. Но когда до мечты остался всего один шаг, она может упорхнуть к более опытным "приазовцам". Чтобы не переживать за результат матча "Мариуоля", "Колосу" нужно обязательно набирать очки. Могут ли они это сделать в игре против "Шахтера"? Можно сказать с уверенностью одно - ради этого будут отданы все силы.

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На стадионе "Оболонь-Арена" точно не сыграет Задоя. Полузащитник наработал на удаление в игре против "Динамо" неделю назад и немного подвел свою команду. В остальном, если не считать давно травмированных Зозулю и Костышина-младшего, наставник "Колоса" сможет рассчитывать на основу.

Ориентировочный состав: Волынец - Ефремов, Петров, Гавриш, Емец - Ильин, Ориховский, Морозко, Богданов - Вильхамссон, Бондаренко

"Шахтер":

В середине неделе "горняки" прошлись катком по "Днепру-1", отгрузив в их ворота четыре гола за 20 минут. Донецкий клуб сумел реабилитироваться после конфуза в Полтаве и точно захочет увеличить победную серия. Перед игрой против "Вольфсбурга" им явно не помешает "подзарядиться" положительным эмоциями.

Коваленко – в строю, работа в двух группах и подготовка к воскресному матчу с «Колосом».



Большая подборка новостей «Шахтера» и фото с сегодняшней тренировки команды ⬇https://t.co/F5BlkmSF6b pic.twitter.com/NsLtqZBJ2n — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2020

В самый канун матча хорошие новости услышал Луиш Каштру - Виктор Коваленко вернулся в основную группу и будет иметь шансы сыграть в воскресенье. А вот другой лидер центральной линии, Алан Патрик, тренировался индивидуально. Вряд ли его стоит ожидать на футбольном поле.

Ориентировочный состав: Пятов - Болбат, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Антонио - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" 1:2

Никто не сомневается в самоотдачи "Колоса" в предстоящей встречи, игроки клуба "костьми лягут" ради нужного им результат. Хватит ли одного желания для победы над "Шахтером"? Если "горняки" включат нужные скорости (для примера смотреть матч против "Днепра-1"), этого точно будет мало. А потому, гораздо больше верится в итоговый успех гостей матча. Если говорить откровенно, команды все же находятся на разных футбольных полюсах.