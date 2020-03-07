  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Решающий матч для хозяев и тренировка для гостей перед еврокубками

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершать первый этап чемпионата Украины сезона 2019/20 будут матчи в Днепре и Киеве. Именно в этих поединках решится судьба "Колоса" и "Мариуполя", которые ведут заочную борьбу за шестое место. Подопечным Костышина хватит и одного очка, чтобы оставить "приазовцем" не при делах, но сделать это в матче против действующего лидера - задача не из простых.

Читайте такжеШахтёр - Динамо в марте и конце апреля. ТОП-5 УПЛ узнала свой календарь на второй этап

"Шахтер" же отправится на игру чемпионата, но их мысли будут где-то в Германии. В четверг начинаются матчи 1/8 финала Лиги Европы и команда Каштру поедет в логово "Вольфсбурга". Но перед этим, задача стоит другая - одержать очередные три очка в чемпионате.

Favbet-лига. Первый этап. 22-й тур
8 марта, Киев, стадион "Оболонь-Арена"
"Колос" 17:00 "Шахтер"
Арбитр: Я. Козык
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

  • Команды провели друг против друга всего один матч и этот день футболисты "Колоса" хотят забить. "Горняки" поглумились над соперником, забив в харьковском матче шесть безответных голов
  • Более того, это фиаско - самое крупное в истории клуба из Ковалевки в рамках УПЛ. Стоит сделать сноску, что в элитном дивизионе они играют лишь первый сезон
  • Футболисты Костышина - наименее принципиальные в текущем чемпионате. Они всего лишь дважды играли вничью в этом сезоне. Последний раз подобный результат был зафиксирован еще 28-го сентября
  • Юбилейным данное противостояние может стать для Луиша Каштру. Португальский тренер "Шахтера" имеет шанс добыть десятую выездную победу во всех турнирах
  • Ярослав Козык - "фартовый" арбитр для донецкой команды. За 18 матчей при его судействе они добыли 16 побед и дважды играли вничью
  • "Горняки" - лучшая команда сезона по всем статистическим показателям. Они больше всех забили (55 голов), а в их ворота влетает меньше всего мячей (11)
  • Жуниор Мораес пока что не забивал в 2020-м году. К лидеру бомбардирской гонки подступают Филлиопов из "Десны" и Леднев из "Зари". Бразильцу, который имеет украинское гражданство, пора бы прийти в себя, а не то может упустить золотую бутсу

Последние новости перед матчем

"Колос":

Когда у дебютанта УПЛ появляется шанс попасть в первом же сезоне в элитную группу команд (именно так можно назвать первую шестерку), он будет всеми силами цепляться за него. Но когда до мечты остался всего один шаг, она может упорхнуть к более опытным "приазовцам". Чтобы не переживать за результат матча "Мариуоля", "Колосу" нужно обязательно набирать очки. Могут ли они это сделать в игре против "Шахтера"? Можно сказать с уверенностью одно - ради этого будут отданы все силы.

Читайте такжеРуслан Костышин: Перед сезоном Колос ставил задачу занять восьмое место

На стадионе "Оболонь-Арена" точно не сыграет Задоя. Полузащитник наработал на удаление в игре против "Динамо" неделю назад и немного подвел свою команду. В остальном, если не считать давно травмированных Зозулю и Костышина-младшего, наставник "Колоса" сможет рассчитывать на основу.

Ориентировочный состав: Волынец - Ефремов, Петров, Гавриш, Емец - Ильин, Ориховский, Морозко, Богданов - Вильхамссон, Бондаренко

"Шахтер":

В середине неделе "горняки" прошлись катком по "Днепру-1", отгрузив в их ворота четыре гола за 20 минут. Донецкий клуб сумел реабилитироваться после конфуза в Полтаве и точно захочет увеличить победную серия. Перед игрой против "Вольфсбурга" им явно не помешает "подзарядиться" положительным эмоциями.

В самый канун матча хорошие новости услышал Луиш Каштру - Виктор Коваленко вернулся в основную группу и будет иметь шансы сыграть в воскресенье. А вот другой лидер центральной линии, Алан Патрик, тренировался индивидуально. Вряд ли его стоит ожидать на футбольном поле.

Ориентировочный состав: Пятов - Болбат, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Антонио - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" 1:2

Никто не сомневается в самоотдачи "Колоса" в предстоящей встречи, игроки клуба "костьми лягут" ради нужного им результат. Хватит ли одного желания для победы над "Шахтером"? Если "горняки" включат нужные скорости (для примера смотреть матч против "Днепра-1"), этого точно будет мало. А потому, гораздо больше верится в итоговый успех гостей матча. Если говорить откровенно, команды все же находятся на разных футбольных полюсах.

1xbet
9.50
6.10
1.98
Сделать ставку
Favbet
10.0
6.50
1.25
Сделать ставку
Parimatch
9.80
6.70
1.27
Сделать ставку

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...