Юрий Максимов: Ворскла играла плохо, но мы выиграли

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над донецким "Олимпиком" в матче 22-го тура УПЛ.

"Лучше пусть будет так. Играли плохо, но выиграли. Футболисты у нас есть молодые, которым 19-20 лет, а также есть более возрастные. У нас нет среднего звена, что самое главное в футболе.

Переезд в Мариуполь забрал очень много сил. Видел по лицам футболистов, что они вышли опустошенные на тот матч. Нас просто затоптали.

Сегодня же было наоборот. Олимпик также боролся за победу, но нам повезло больше за счет нашего старания и желания", - рассказал Юрий Максимов.